Revitalização Obras interditam ponte e 1º lote do Anhanduí deve ser entregue no aniversário da Capital

Desde a última segunda-feira (21), e nos próximos 45 dias, a ponte sobre o Rio Anhanduí , cruzamento da Rua Bom Sucesso com a Avenida Ernesto Geisel, estará interditada para a construção de 12 metros de gabião sob a estrutura e implantação de soleiras de amortecimento da água no leito do rua. O aterro das cabeceiras foi removido para que as equipes da empreiteira possam dar continuidade à construção das paredes de contenção das margens, que começou na altura da Rua do Aquário, final do lote três das obras de revitalização.

Se o tempo continuar firme, a expectativa dos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) é que ainda dentro do mês das comemorações do aniversário da cidade, em agosto, seja possível inaugurar o lote 1, incluindo o primeiro trecho da ciclovia e o recapeamento das duas pistas da Avenida Ernesto Geisel.

São 551,6 metros entre as ruas Santa Adélia e Abolição, onde as margens já foram recompostas. A erosão foi controlada e ainda em fevereiro deve começar a urbanização da faixa das laterais. Aproximadamente, 60% da obra já está pronta. A característica do solo, que não foi abalada com a movimentação de terra decorrente da terraplanagem necessária para a construção das paredes de gabião, permitiu que andamento das obras fosse acelerado em relação aos outros dois lotes (da Abolição até a Bonsucesso e da Bonsucesso até a Rua do Aquário).

O trecho onde as obras devem terminar só no final do primeiro semestre de 2020, é justamente o lote dois (entre as ruas Abolição e Bonsucesso), de 860 metros, onde que, por razões de segurança, foi preciso interditar o trânsito na pista centro/bairro. O solo é muito frágil, com nascentes, vulnerável à movimentação de terra que está sendo feita nas margens do rio. Além de gabião, haverá trechos com placas de concreto. Aproximadamente, 35% do serviço está pronto.

Já o lote três, de 420 metros, que termina exatamente na ponte da Rua Bom Sucesso, deve ficar pronto até dezembro deste ano. Até agora, tomando como base as últimas medições entregues à Sisep pelas empreiteiras, já foram implantadas 40% da extensão de gabião. De 24.624,5 metros de gabião, ficaram prontos 9 mil metros, restando ainda 15.098 metros, chegando em alguns pontos a 8,5 metros de altura, com até 10 degraus.

Dos 4.492,50 de manta geotêxtil que revestirão os barrancos, mais de 3.500 metros já foram instalados. Este material, feito com poliéster, é colocado atrás das paredes de gabião, reforçando ainda mais a proteção das margens do aparecimento de novos processos erosivos. Dos 20.929 muros de contenção em concreto armado programados, mais de 8 mil metros já foram colocados.

Projeto retomado

A revitalização do Rio Anhanduí é um projeto antigo, que se arrastava há pelo menos cinco anos. Ano passado, a Prefeitura recuperou os recursos alocados junto ao Ministério das Cidades e fez a licitação. A obra faz parte de um conjunto de ações que beneficiará diretamente os moradores dos bairros Marcos Roberto, Jockey Clube, Jardim Paulista e Vila Progresso.

Nesta etapa, estão previstas intervenções num trecho de 2 quilômetros, entre as ruas Santa Adélia e do Aquário, investimento de R$ 48.497.999,21. Estão previstas intervenções para recompor as margens do rio, mas também dentro do leito, com implantação de soleiras (espécies de degraus) para reduzir a velocidade da água e reter areia que desce das cabeceiras, evitando assim o assoreamento, a formação de bancos de areia.

Alternativas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito informa que os motoristas que normalmente atravessam a Avenida Ernesto Geisel, pela Rua Bom Sucesso, tem várias alternativas viárias. Quem está na Avenida da Bandeiras e deseja acessar a Rua Bom Sucesso, no sentido Avenida Bandeirantes, deve prosseguir pela Avenida das Bandeiras, pegar a Rua do Aquário e seguir pela Rua José Paes de Farias até a Avenida Bandeirantes.

Para quem está na Avenida Europa e está indo em direção da Avenida das Bandeiras ou pretendia acessar a Avenida Ernesto Geisel em direção à área central, a orientação é dirigir-se à Avenida Ernesto Geisel e fazer o retorno na Rua José Paes de Farias ou prosseguir pela Rua do Aquário em direção da Avenida das Bandeiras.