Universidade Oficina de apresentação ao público é realizada pelo projeto Letras: Artes e Ciência

Foto: UCDB

O projeto de extensão “Letras: Artes e Ciência” da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realiza no dia 5 de outubro, às 17h30, no bloco B da Católica, uma roda de conversas para discutir técnicas de apresentação ao público. A oficina é gratuita e será aberta tanto para os acadêmicos quanto para a comunidade.

Com o principal objetivo de aprimorar a capacidade de apresentação em público do participante, o curso traz métodos específicos e estratégias de comunicação que possibilitam vencer a tensão inicial. Dentre as atividades programadas estão: técnicas de expressão corporal, gesticulação, regras iniciais de uma apresentação ao público e montagem de um roteiro de apresentação.

O conteúdo será ministrado pela coordenadora do projeto, professora Rosimeire Martins Régis dos Santos, doutora em Educação. Mais informações sobre a oficina podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3421.

