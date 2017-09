Campo Grande Oficina regional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional termina hoje na capital

Foto: Ana Paula Oliveira

Termina hoje na capital, a oficina regional Centro-Oeste do Sistema Nacional de Segurança Alimentar (Sisan), que está acontecendo no auditório do hotel Deville, na avenida Mato Grosso, na Capital. As oficinas regionais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) têm, entre outros objetivos, foco de compartilhar experiências de mobilização social e formular políticas públicas em segurança alimentar e nutricional.

A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, frisou, durante a abertura do evento, a importância do comprometimento de todos em prol do esforço que está sendo desenvolvido em todo o País para com a segurança alimentar. “Muitos dos temas ligados à segurança alimentar estão dentro da Sedhast e zelamos para que eles sejam, de maneira plena, desenvolvidos e possam contribuir com toda a sociedade”. A secretária citou ainda exemplos de ações do Governo do Estado em prol de comunidades indígenas e tradicionais, no âmbito da segurança alimentar, com ações contínuas e emergenciais.

Para a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine, a oficina regional Centro-Oeste tem peculiaridades a serem tratadas. “Precisamos tratar com os determinantes de cada região. Comunidades indígenas e comunidades tradicionais são especificidades também daqui. Um encontro como esse nos faz pensar não só na implementação do Sisan, mas no País como um todo”, disse.

Também compuseram a mesa de abertura do evento representando a Assembleia Legislativa de MS, o deputado estadual, João Grandão; representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Patrícia Gentil e a presidente do Consea/MS, Vania Almeida.

O evento reúne gestores e servidores públicos, conselheiros e representantes da sociedade civil, membros das Caisans e Conseas e convidados, no âmbito federal, estadual e municipal. As oficinas do Sisan ocorrerão nas cinco regiões do Brasil. Os encontros já foram promovidos em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), agora em Campo Grande (MS), e o próximo será em Manaus (AM).

Segurança Alimentar e Nutricional

O Sisan foi instituído em 2006 com a finalidade de assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Desde a criação, avanços legais e institucionais têm garantido a sua construção como estrutura responsável pela implementação e gestão participativa da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Todos os Estados brasileiros já aderiram ao Sisan e estão organizando o processo de adesão dos municípios.

Entre outros objetivos estão o de promover atualização e aperfeiçoamento dos atores sobre temas relevantes a consolidação do Sisan; valorizar as iniciativas e estimular a continuidade das ações nos Estados e municípios; recepcionar novos gestores municipais e estimular a adesão ao Sisan; reforçar as competências dos componentes do Sisan (Caisan e Consea) e das três unidades da federação (nacional, estadual e municipal); estimular a elaboração e o monitoramento dos Planos Estaduais e fortalecer agendas Intersetoriais, como: promoção da alimentação saudável, estratégias locais para redução da insegurança alimentar e nutricional, articulação entre diferentes sistemas na intersetorialidade do Sisan e fortalecimento da agricultura familiar.