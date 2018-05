Pastoral Operação Passa Roupa arrecada agasalhos e calçados para obra social Salesianos Ampare

Foto: Divulgação

Com o intuito de arrecadar peças de vestuários e calçados para doação, já começou a 13ª edição da campanha “Operação Passa Roupa”, realizada pelos acadêmicos e professores do curso de Comunicação Social (Publicidade e Propaganda e Jornalismo) em parceria com a Pró-Reitoria de Pastoral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Tudo o que for arrecadado será destinado para obra social Salesianos Ampare que fica na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande, e atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Além de roupas e sapatos, também são bem-vindos cobertores, toucas, luvas e outros tipos de agasalhos que estejam em boas condições para serem utilizados.

Há 12 anos, a campanha ajuda várias famílias carentes a enfrentarem o inverno com mais segurança, dignidade e calor humano. Interessados em participar, podem entregar as doações até o dia 29 de junho, na Pastoral da UCDB, localizada no piso superior do bloco A ou na Agência Experimental Mais Comunicação, no Laboratório de Comunicação (Labcom), no campus Tamandaré.

