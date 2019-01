Prefeitura de Campo Grande Ouvidoria SUS registra mais de 21 mil atendimentos em 2018 Quantitativo supera anos anteriores

er as demandas da população escutadas e direcionadas aos setores competes solicitando uma resposta para devolver ao cidadão, é a função da Ouvidoria SUS da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande. Por conta do trabalho desenvolvido nos últimos anos, em 2018 foram registrados 21.983 atendimentos, superando o os 13 mil do período anterior.

A média mensal de atendimentos em 2018 foi 1832, sendo que eles foram registrados por telefone 13.946 (63,44%), pessoalmente 6.912 (31,44%), por e-mail, correspondência oficial ou formulário eletrônico totalizando 1113 (5,06%)

Dentre os atendimentos prestados na Ouvidoria SUS, estão os registros de elogios à servidores ou equipes de unidade de saúde. Com esses depoimentos é aberto um processo que visa publicar uma Moção de Elogio no Diário Oficial do Município (Diogrande) e arquivar o documento nos prontuários dos servidores, a fim de quem no futuro sejam beneficiados pelo bom serviço prestado.

Dos elogios registrados em 2018, um deles foi apresentado pessoalmente na Sesau e o cidadão elogiou o gerente do CAPS III AD (álcool e drogas) em março daquele ano, dizendo que o “servidor era muito atencioso e um profissional brilhante” e complementou dando os parabéns “pelo excelente atendimento”.

Em outro elogio, desta vez registrado por meio do prontuário eletrônico, o cidadão que preferiu não se identificar, parabenizou uma recepcionista do Centro de Doenças Infecto Parasitárias (Cedip) por demonstrar excelente atendimento a todos os pacientes, destacando se tratava de uma pessoa atenciosa, cordial de intrínseca solidariedade com o próximo.

Outro elogio envolve uma funcionária de uma sala de vacina. Segundo uma resolução da Sesau, estes locais precisam encerrar o atendimento às 16h45, para que os profissionais que consigam contabilizar as doses aplicadas e armazenar as remanescentes de maneira correta. Entretanto, a servidora acolheu a mãe e a criança já no horário de fechamento, aplicou as doses das vacinas e essa atitude foi só elogio: “foi muito atenciosa, carinhosa com meu filho e me atendeu com muita educação”, relata a cidadão.

A coordenadora da Ouvidoria SUS, Sônia Maria Correa do Santos, explica a necessidade de os cidadãos elogiarem os bons serviços prestados pelos servidores. “Os elogios são importantes para o servidor público, pois é o reconhecimento do trabalho que ele presta. Ele se sente alegre, com a auto estima elevada e com isso, ele fortalece os demais servidores a realizarem o trabalho da mesma maneira ou até melhor. As críticas são necessárias, mas os elogios são fundamentais para um ótimo processo de trabalho e de atendimento à população”, disse.

Todos os atendimentos da Ouvidoria SUS são registados e os resultados são apresentados em relatórios divulgados mensalmente. No último ano foram apontadas 8.353 solicitações, 7.029 pedidos de informações diversas, 3.736 reclamações, 2.310 denúncias (que incluem locais com acúmulos de lixo servindo de criadouros do mosquito Aedes aegypit, falta de higiene sanitária me estabelecimentos comerciais), 536 elogios e 19 sugestões.

O cidadão pode registrar a demanda na Ouvidoria SUS por várias plataformas:

Pessoalmente: Rua Bahia, n. 280 – Centro, das 7h às 17h (segunda a sexta-feira)

Telefone: das 7h às 22h (segunda a sexta-feira)

E-mail: ouvidoria@sesau.capital.ms.gov.br

Fala Campo Grande: http://fala.campogrande.ms.gov.br/ ou aplicativo.