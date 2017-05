Cidade Pacto sugere nova relação entre governo e sociedade civil organizada

Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito Marquinhos Trad reuniu-se na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – ACICG, para buscar tratativas e dar sequencia no “PACTO – Juntos por Campo Grande”, com representantes da entidade e da sociedade civil organizada de Campo Grande. O “Juntos por Campo Grande” tem o objetivo de discutir suas expectativas e anseios quanto à atuação da atual gestão e das próximas administração para o bom desenvolvimento da Capital.

“A Prefeitura de Campo Grande está de portas abertas para Campo Grande desde o meu primeiro dia de governo. Fico satisfeito em participar desta reunião, no qual juntos discutimos o futuro e o planejamento urbano, político e econômico da Capital. Ainda bem que os senhores estão preocupados com o desenvolvimento de nossa cidade. Por meio da ACICG vamos saber quais são a prioridades de nossa Capital e o que a população mais precisa”, frisou Marquinhos Trad.

A recuperação da confiança social foi um dos temas discutidos para a retomada do desenvolvimento de Campo Grande. Na avaliação dos participantes, para que o Pacto (Juntos por Campo Grande) tenha a eficácia, é necessário a adoção de novos paradigmas, novos valores na ética política, novas práticas de gestão pública e, principalmente, nova relação entre o governo e a sociedade.

“Os problemas não são momentâneos. Temos que estabelecer uma comissão para levar para frente o – PACTO Juntos por Campo Grande. Temos que ter uma visão futura para a Capital e, para isso, vamos desenvolver um plano estratégico em longo prazo e contar com o apoio da sociedade civil e do poder público. O processo é para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, para isso, todas as questões devem ser trabalhadas com a participação de todos”, enfatizou o presidente as ACICG, João Carlos Polidoro.

Durante a reunião foi apresentada a estrutura do plano estratégico, com a finalidade de estudar os fatores que contribuem com oportunidades. “Temos que fazer gestão política com pactos em longo prazo, de 20 ou 30 anos. Em algumas cidades da China existem planos para mais de 50 anos, dando certo ou não. Temos que ajudar o prefeito na tomada de decisões do presente, tendo em vista o que a sociedade imagina ou pretende”, ponderou o conselheiro político da ACICG, Fausto Mato-Grosso.

PACTO – Juntos por Campo Grande

O Pacto propõe a participação intensa de todos os setores da sociedade civil organizada na formulação, acompanhamento e avaliação de um plano de governo para Campo Grande, com gestão participativa.

Esse Pacto surge como um movimento político-social suprapartidário com a finalidade de provocar reflexões, tomadas de consciência e promover ações capazes de ajudar Campo Grande a se tornar mais democrática, inclusiva e sustentável.

Os programas, projetos e ações da administração devem ter metas claras, que possam ser acompanhadas pela sociedade e avaliadas por indicadores de resultados. A reunião contou a presença de representantes da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), Conselho Regional de Economia – Corecon MS