Universidade Padre João Marcos assume a Pró-Reitoria de Pastoral da UCDB

O padre salesiano João Marcos Araújo Ramos assumiu nesta segunda-feira (9) a Pró-Reitoria de Pastoral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), substituindo o Padre João Vitor Ortiz, que exercia o cargo desde outubro de 2015, e agora passa a atuar no Colégio Salesiano Dom Bosco de Campo Grande.

Segundo o Padre João Marcos, o trabalho desenvolvido na Pastoral mostra que ser presença salesiana é estar entre os colaboradores e acadêmicos. “Para mim é um aprendizado, um crescimento como padre salesiano, e ainda proporcionar aos jovens a experiência da fé no mundo acadêmico”, explica o novo Pró-Reitor, que destaca ainda o artigo 62 das Constituições Salesianas: ‘O nosso jeito de ser e de viver testemunha que Deus existe e seu amor pode saciar uma vida’.

Ele acrescenta que as atividade programadas da Pró-Reitoria de Pastoral serão mantidas. “Vamos cumprir todas as atividades semanais, missas diárias, retiros, e no decorrer do ano vamos sentir se há necessidade de acrescentar algo novo”, comenta.

Padre João Marcos, nascido no dia 23 de março de 1986, em Gabriel Monteiro (SP), entrou para o aspirantado salesiano na Lagoa da Cruz em 2002 a 2003, concluindo o ensino médio no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Campo Grande (MS). Fez a Primeira Profissão Religiosa em 31 de janeiro de 2006, em Indápolis, distrito de Dourados (MS).

O novo Pró-Reitor de Pastoral é formado em Filosofia pela UCDB (2007) e em Teologia pelo Instituto Teológico Pio XI (2013). Realizou o tirocínio no pré-noviciado em Campo Grande (2008) e em Corumbá (2009). Foi ordenado sacerdote em 25 de janeiro de 2014, na igreja matriz da Paróquia São Pedro Apóstolo de Gabriel Monteiro. Iniciou o ministério sacerdotal no Colégio Salesiano Dom Lasagna, em Araçatuba (SP) e, nos anos seguintes, no Colégio Salesiano São Gonçalo, em Cuiabá (MT), onde exerceu a função de diretor Pastoral.