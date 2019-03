Graduação Painel da Brazil Conference sobre inovação será transmitido ao vivo na UCDB

Foto: UCDB

No dia 5 de abril, às 14h, acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) poderão acompanhar, ao vivo, a transmissão do painel “+Inovação: Empreendedores que transformam o Brasil” promovido pela quinta edição da Brazil Conference. O evento, organizado pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT), é considerado, atualmente, a maior conferência realizada por acadêmicos brasileiros em solo americano.

Na data, o tema será abordado por Mike Krieger, cofundador do Instagram, e por Renata Zanuto, head de ecossistema e startups do Cubo Itaú. Foi convidado como moderador da discussão, o cofundador do Peixe Urbano, Júlio Vasconcelos. Interessados em acompanhar a conferência na UCDB devem fazer a inscrição via online, basta clicar aqui.

A transmissão será propiciada, na Católica, pelo grupo Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Visão Computacional (Inovisão) e virá acompanhada de um debate sobre o assunto abordado. Após o painel, participam da discussão o coordenador da equipe de pesquisadores, Dr. Hemerson Pistori, e o doutorando em Desenvolvimento Local Diego André Santana. Além deles, atuará como mediadora do diálogo a professora Dra. Cleonice Alexandre Le Bourlegat.

Segundo Felipe Silveira Brito Borges, acadêmico de Engenharia de Computação e pesquisador do Inovisão, como na UCDB, outras 80 transmissões serão feitas por instituições de ensino superior em todo o país e recebem o nome de “diálogos”. Ele explica que os organizadores da Brazil Conference possibilitaram a divulgação para aqueles graduandos que foram finalistas do Programa Embaixadores — processo seletivo voltado para eleger dois embaixadores de cada região do Brasil para que, por meio do patrocínio da organização, eles pudessem participar de graça do evento.

“Mais de 10 mil pessoas se inscreveram e somente 10 ganhariam a bolsa para participar da conferência em Boston, no estado de Massachussetts. Eu fiquei entre os finalistas da região Centro-Oeste e recebi a autorização para divulgar o painel. Agora estamos organizando essa transmissão aqui, acredito que será algo muito produtivo para todos os acadêmicos”, comentou Felipe.

Este ano a Brazil Conference tem como tema central “#JuntosSomos+” e promove durante os três dias de evento, de 5 a 7 de abril, 12 painéis, quatro palestras e um debate. Entre os convidados para conversar com o público está o vice-presidente do Brasil, General Hamilton Mourão, que irá apresentar o que foi feito nos primeiros 100 dias de governo. Mais informações sobre a conferência podem ser obtidas por meio do site oficial, ao clicar aqui.