Palestra abre nesta segunda-feira (19) a 1Âª Semana de Empreendedorismo e InovaÃ§Ã£o

Oportunidade Palestra abre nesta segunda-feira (19) a 1ª Semana de Empreendedorismo e Inovação

“A participação das Universidades como incremento à inovação e ao empreendedorismo – Programa Sinapse de Inovação” é o tema da palestra que abre nesta segunda-feira (19) a 1ª Semana de Emprendedorismo e Inovação realizada pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O evento será às 8h, no anfiteatro da Biblioteca Pe. Félix Zavattaro e, após a palestra, haverá uma mesa-redonda, no mesmo local, que terá como assunto principal "Parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de empresas - As novas fronteiras da inovação".

Sob a organização da Agência de Inovação e Empreendedorismo —S-Inova, a semana possui como tema central “O papel da Universidade no desenvolvimento econômico, social e tecnológico” e, além das atividades iniciais, estão previstas outras duas palestras, duas mesas redondas e oficinas para os próximos dias. (Confira abaixo a programação)

O evento é aberto à participação de gestores, coordenadores e equipe técnica das incubadoras de empresas e dos núcleos de inovação tecnológica. O objetivo é a discutir o papel da universidade nos processos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico por meio da inovação, pesquisa e empreendedorismo junto às empresas estabelecidas no mercado, setor produtivo e entes de Governo. Além disso, o a semana vem com o intuito de promover o intercâmbio de conhecimento sobre o tema junto aos Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT’s e Incubadoras de Empresas do estado do Mato Grosso do Sul.

Programação

Na terça-feira (20), às 8h, também no anfiteatro da biblioteca, haverá uma palestra com o tema "O processo de Incubação como uma ferramenta para a inovação do empreendedorismo" e, em seguida, uma mesa redonda que irá abordar "Os desafios dos ambientes de inovação".

Já na quarta-feira (21), "A importância da proteção intelectual para o empreendedorismo inovador" será o tema central da palestra que começa às 8h. Após isso, terá uma mesa-redonda que irá tratar da "Proteção intelectual como indicador de desenvolvimento econômico, social e tecnológico". As duas atividades serão no anfiteatro da biblioteca.

A partir de hoje (19) até quarta-feira (21) serão realizadas no período da tarde, das 14h às 17h, oficinas de orientação aos participantes. Os encontros serão tanto no anfiteatro como nas salas localizadas na própria biblioteca.

Outras informações sobre a Semana de Empreendedorismo e Inovação podem ser obtidas por meio dos números (67) 3312-3580 e (67) 3312-3331.