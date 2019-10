INUSITADO Panda de quase 3 metros na frente de loja em MS atrai clientes Urso foi colocado na calçada de avenida e está chamando a atenção de clientes e pedestres. Dona fala que o mais interessante é ver o sorriso e a alegria das pessoas ao darem abraços.

Vendedora conta que foi sozinha e, ao mostrar foto para filhos, está recebendo pedidos para retornar ao local Foto: Foto: Gislaine Pereira/Arquivo Pessoal

Quem aí passou pela avenida Mato Grosso, na região central de Campo Grande, cuidado: você pode ter um "ataque de fofura" e sair, loucamente, abraçando o Max, um ursinho panda de quase 3 metros de altura, que está em frente à uma loja de decorações. Entre outras capitais, ele já passou por um aeroporto de São Paulo e faz parte da ação de marketing de uma marca, que fala sobre a fofura dos seus produtos.

"As pessoas passam e abraçam o urso, que estamos chamando de Max aqui. Elas trazem a família e o que mais me surpreendeu foi o sorriso das pessoas. Estou vendo mãe e filho nas fotos, casais, vô e neta e até policial fardado que parou no meio do expediente para tirar uma foto. A ideia é falar que uma marca de toalhas é fofa, assim como o urso, porém, está todo mundo se abraçando e isso até combina com a nossa empresa, que é familiar", afirmou ao G1 a gerente Simone Ximenes Teixeira, de 44 anos.

De acordo com Simone, o urso foi colocado na calçada há uma semana. "Nós aumentamos a loja, passamos a vender mais produtos e está foi uma forma de chamar as pessoas para nos conhecerem. Para quem não sabe, ele fica aqui só até o dia 30 de outubro. É muito bom abraçar as pessoas e sei que amanhã vai vir até um grupo organizado nas redes sociais, somente para abraçá-lo. Uma professora também está organizando com os pais, para todos virem juntos e isso nos deixa muito contentes", comentou.

A vendedora autônoma Gislaine Pereira Sampaio, de 40 anos, conta que é cliente há muito tempo e se surpreendeu com o urso. "Quando eu saí de lá e vi aquele urso, não tem como, tem que abraçar. Vi uma senhorinha abraçando, o braço dele movimenta, é muito interessante. Estamos em um mundo tão conectado, que as pessoas ficam no WhatsApp o tempo todo, então, é uma ação que deu super certo e agora meus filhos viram a minha foto. Eles querem ir lá e estão me cobrando muito, hoje vou levá-los, é algo que nos remete a infância", finalizou.