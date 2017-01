Cidade Para ajudar hospitais, Marquinhos vai recorrer ao ministério da saúde

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Os secretários de Saúde, Marcelo Vilela, e de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, anunciaram nesta quinta-feira (12) que devem ir a Brasília (DF), ainda na próxima semana, para tentar destravar recursos junto ao Ministério da Saúde com o objetivo de socorrer os hospitais conveniados a rede municipal de Saúde. O montante a ser liberado para o custeio dos serviços de média e alta complexidade chega a R$ 67 milhões por ano.

De acordo com Vilela, existia uma expectativa de que a reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, acontecesse no início desta semana, mas por incompatibilidade de agendas o encontro teve que ser remarcado.

Conforme o secretário de Saúde, há uma sinalização por parte do ministério para que haja um aumento do teto (repasse) aos serviços de média e alta complexidade, diante da comprovação de que a produção aumentou.

“Esse aumento está pré-aprovado, mas nós precisamos levar toda essa situação ao ministro para que haja a possibilidade de termos esses recursos liberados o quanto antes, para que assim a gente consiga socorrer os hospitais que já operam acima do limite”, disse.

Segundo Vilela, o aumento no repasse iria contribuir na negociação com a Santa Casa, por exemplo, que hoje recebe cerca de R$ 11 milhões, referente à média e alta complexidade. O contrato total com o hospital é de R$ 20 milhões.

“Tendo esse aumento no teto, a gente poderia viabilizar um repasse de R$ 5 milhões a mais para a Santa Casa. Se conseguíssemos um aporte maior por parte do Governo do Estado também, ai fecharíamos a conta”, ponderou.

O titular da Sesau destacou que a situação da Santa Casa exige uma atenção maior, já que a maioria dos atendimentos de média e alta complexidade estão concentrados no hospital.

“A Santa Casa é o maior hospital do Estado e consequentemente o que mais recebe pacientes. Nós temos a consciência da importância da Santa Casa enquanto instituição de Saúde. Por isso nós estamos tentando buscar soluções da maneira mais rápida possível para resolver os problemas. Assim como temos feito com outras instituições como o Hospital do Câncer, por exemplo”, disse.