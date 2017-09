Lazer Para comemorar a Estação das Flores Praça do Imigrante promove “Show da Primavera”

Foto: Divulgação/ PMCG

A Praça dos Imigrantes, em parceria com a Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) realiza hoje (21), o “Show da Primavera”, para celebrar a chegada da estação das flores.

A Praça é referência em artesanato e está localizada na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 26 de Agosto. O “Show da Primavera” terá início às 9 horas e seguirá até às 18 horas.

No evento haverá distribuição de mudas de árvores, workshop de Ikebana – uma arte japonesa de arranjos florais palestra sobre preservação ambiental, artesanato e oficinas gratuitas de flores gigantes de papel, vivificação floral e origami. Exposição de flores e de ervas medicinais também vão embelezar ainda mais a Praça dos Imigrantes.

As oficinas vão ocorrer no período da manhã e da tarde. As vagas são limitadas.

De acordo com a gestora da Praça e uma das organizadoras do evento, Sônia Albuquerque, a energia da natureza e das flores é excelente para as nossas vidas, por isso a chegada da Primavera merece uma celebração. “É pura energia e a natureza, bem como as flores, faz bem para a mente, para o corpo e para a alma. A Praça dos Imigrantes abraça a Primavera e por isso queremos expandir este sentimento de preservação”, comenta.