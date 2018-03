Projetos Parceria entre UCDB e Colégio Dom Bosco trará 40 estudante para iniciação científica

Pe. Ricardo convidou alunos a participarem do programa Foto: Silvia Tada

Alunos do ensino fundamental e do ensino médio do Colégio Dom Bosco terão a oportunidade de participar de projetos de pesquisa na Universidade Católica Dom Bosco. A parceria entre as duas instituições foi firmada na manhã de hoje, com a presença do Reitor, Pe. Ricardo Carlos, e do diretor Pe. Marcelo Fujimura. “Essa etapa é muito importante, pois vocês terão contato com o mundo da pesquisa e podem se interessar em seguir essa carreira tão importante. Toda a tecnologia que usamos, as novidades, são oriundas de pesquisas e seria muito bom se não precisássemos buscar em outros lugares e países, mas que surgisse daqui”, destacou Pe. Ricardo.

Participaram do evento alunos do 9º ano do Fundamental e do 1º e 2º anos do ensino médio. A professora Carina Elisei, do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) da UCDB, detalhou aos estudantes o funcionamento da parceria. “São 40 vagas disponíveis e 34 projetos que podem ser escolhidos por vocês. Uma vez por semana, às quartas-feiras, os pesquisadores irão até a UCDB passar uma tarde; em outro momento, terão orientações e aulas teóricas aqui no Colégio Dom Bosco, totalizando oito horas semanais. Há alguns critérios para participação e exigências, como relatórios periódicos”, explicou.

Os projetos estão divididos em cinco grandes áreas do conhecimento: ciências biológicas e de saúde, ciências agrárias, ciências exatas e da terra, ciências humanas e ciências sociais, jurídicas e aplicadas. A supervisora do Colégio Salesiano Dom Bosco, Edilma Mota Sampaio, explica que essas atividades extracurriculares são oportunidades para inserir os alunos em uma nova perspectiva. “A nossa formação é integral, por isso sempre vamos além do currículo normal que é focado em Enem e em vestibulares. Queremos contribuir para a formação total do aluno, e essa é uma oportunidade para o aluno ampliar sua visão de futuro”, afirma.

“O projeto vem sendo gestado há seis meses e agora conseguimos coloca-lo em prática. Será um ganho muito grande para os alunos e reforça a parceria que temos com a UCDB, com os estágios e programas de bolsas”, disse Pe. Marcelo.

Também estiveram presentes no evento a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Luciane Pinho de Almeida, a coordenadora da UCDB Idiomas, Maísa Pimenta e a coordenadora pedagógica do UCDB Idiomas, Angela Catonio.