Parceria garante patrulhas mecanizadas para agricultura familiar de Campo Grande Reinaldo Azambuja anunciou que mais equipamentos serão entregues para a Capital

A capital de Mato Grosso do Sul foi contemplada nesta terça-feira (4.7) com três patrulhas mecanizadas – um investimento de R$ 390 mil. É o fim de uma longa espera. Há 12 anos, Campo Grande não recebia um equipamento para a agricultura familiar. A entrega aconteceu na praça do Rádio, onde é realizada uma feirinha de produtos orgânicos.

“O senhor [governador Reinaldo Azambuja] teve a coragem, a percepção, os olhos de águia, para poder entregar três patrulhas mecanizadas depois de 12 anos que a Prefeitura não recebia um equipamento para a agricultura familiar”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Buainain.Segundo o secretário, o apoio é importante para alavancar a agricultura familiar já que 96% do que é consumido em Campo Grande vem de outras cidades e estados. As patrulhas mecanizadas entregues ao município são compostas por trator, grade aradora, grade niveladora, calcareadeira, rotoencanteirador, pá-carregadeira, roçadeira, ensiladeira, carretinha e resfriador.

O secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda Alves, destacou as parcerias entre Governo do Estado e Prefeitura para atender as pessoas. Ele lembrou que no quarto dia de mandato da administração municipal, o governador Reinaldo Azambuja foi à prefeitura para assinar um convênio de R$ 50 milhões. “Foram muitas outras as parcerias. Dificilmente, reconhecerão uma obra na cidade que não tenha placas irmãs: de um lado Governo do Estado, do outro o município de Campo Grande”, disse.

Adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares do senador Waldemir Moka, do deputado federal Dagoberto Nogueira e recursos próprios do Governo do Estado, os equipamentos serão utilizados no fortalecimento das atividades das 22 comunidades integrantes da agricultura familiar na Capital, possibilitando o atendimento de aproximadamente 1,5 mil famílias de produtores rurais.

Mais equipamentos

Durante o evento, Reinaldo Azambuja anunciou a entrega de mais 20 equipamentos agrícolas para a Prefeitura de Campo Grande, fruto da economia na compra. “Nós compramos os equipamentos por um preço menor. Fizemos uma ata de preços que possibilitou sermos mais econômicos. Então, vai possibilitar nós comprarmos mais equipamentos. A prefeitura tinha pedido 20 e nós vamos doar mais 20 equipamentos para vocês. É resultado da sobra do recurso. Nós compramos 144, mas como compramos mais barato, sobrou dinheiro. E, com a sobra do dinheiro, o Ministério nos autoriza a comprar mais para Campo Grande e outros municípios”, disse.

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão recebendo patrulhas e tratores do Governo do Estado. Mais de 70 mil famílias que vivem da agricultura familiar no Estado serão beneficiadas. Participaram também da entrega, os secretários de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, e de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; o deputado estadual Maurício Picarelli e vereadores da Capital. Veja mais fotos.