Capital Parque das Nações Idígenas terá revitalização "Obras estão previstas para serem concluidas até o aniversario de Mato Grosso do Sul"

Foto: Reprodução web

O governo quer concluir a revitalização do Parque das Nações Indígenas até o aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul cuja data é 11 de Outubro. O maior parque de Campo Grande receberá R$ 1,255 milhão de investimentos em melhorias que vão dos banheiros aos portões.

A obra vai priorizar reclamações antigas da população, como a reforma dos banheiros. O projeto da obra já foi protocolado na Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos), que deverá abrir a licitação nos próximos dias. A previsão inicial é de 60 dias para o início das obras, a intenção é inaugurá-la no aniversário do Estado, daqui a exatos três meses.

"É uma obra rápida. O governador vai dar ordem de serviço em breve e queremos que outubro esteja pronto para as festividades de 40 anos", diz. Segundo Jaime Verruck responsável pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) a programação ainda inclui a criação de um bosque comemorativo, em parceria com a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária).

A Base de Policiamento da Polícia Militar, assim como as quadras e pista e skate também estão incluídos da reforma. O parque é além de o maior, um dos parques que mais recebe visitantes no estado. Também devem ser substituídas tomadas e luminárias e instalados espelhos nas caixas de tampa cega, além de todas as grades do Parque, os portões das portarias da avenida Afonso Pena e da rua Antônio Maria Coelho.