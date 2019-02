População aprova Parque do Sóter ganha novos participantes após a liberação de passeio com cães

A Prefeitura Municipal de Campo Grande liberou na última sexta-feira (01) o acesso de cães no Parque Ecológico do Sóter e, já nos primeiros dias, a medida trouxe excelentes resultados, com a atração de novos visitantes, que foram até o local levar seus cães e aproveitaram para conhecer o parque e iniciar uma atividade física.

Este foi o caso da estudante de arquitetura Mariana Mara Ribeiro, 20 anos, que foi até o Parque do Sóter pela primeira vez. “Gostei muito. Moro aqui perto e nunca tinha vindo aqui, praticamente fui trazida pela Fifi (seu cão) quando soube que o local estava liberado para a entrada de cães”, conta ela, que estava acompanhada da mãe Valdilaine.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, explica que a procura por espaço para caminhar com pets vem crescendo ano a ano e que além da liberação do parque para passeio com guia, a prefeitura buscará parcerias com empresas privadas para implantar um parque para cães, um espaço onde eles possam ficam solto e sem guia.

“Campo Grande tem cerca de 160 mil animais domésticos e cada vez com menos crianças e mais cães, de acordo com dados do IBGE. E agora temos um espaço seguro para o passeio. Queremos trazer também essas pessoas para ocuparem o parque e se movimentar. Além disso, vamos fazer um chamamento público para instalar no Parque Sóter o Parcão, que é um parque para cães, onde eles podem ficar soltos, passear, brincar e se socializar com outros cães”, ressaltou Terra.

Na última quinta-feira, o prefeito Marquinhos Trad assinou a autorização para a abertura do processo licitatório de reforma do Parque Ecológico do Sóter. Cerca de R$ 600 mil serão investidos em melhorias no local, incluindo a manutenção da passarela e do parquinho infantil.

O Parque, que tem 22 hectares, atende hoje mais de 2 mil pessoas por dia nas oficinas de esporte e lazer realizadas gratuitamente pela prefeitura. De segunda a sábado, a população pode participar de atividades como vôlei, grupo de corrida, capoeira, ginástica, ritmos, localizada, funcional, pilates, luta olímpica, futebol, academia ao ar livre, tênis de campo e basquete.

Regras do passeio com cães no Parque Sóter:

– Uso de coleira e guia;

– Condução do cão por pessoa maior de 18 anos, sendo um animal por vez;

– Recolher as fezes do seu cão;

– Cães das raças: Pit Bull, Mastim Napolitano, Doberman, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Bull Terrier, Akita, Chow Chow, Cane Corso, ou mestiços destas, deverão obrigatoriamente circular no parque conduzido com guia curta, enforcador de aço e focinheira;

– Ser registrado no Centro de Controle de Zoonoses (RGA) e vacinado anualmente contra a Raiva