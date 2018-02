Parque Jacques da Luz está com inscrições abertas de Ginástica Rítmica e mais 13 modalidades esporti

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para as oficinas de Ginástica Rítmica no Parque Jacques da Luz. As aulas são gratuitas e são para meninas de 4 a 10 anos. Ao todo foram abertas 100 vagas para a prática do esporte, que terá aprendizado inicial, médio e avançado durante todo o ano.

Além da GR, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza no Parque da Luz as oficinas de academia ao ar livre, grupo de corrida, pilates, zumba, ginástica, karatê, judô, ballet, funcional, yoga, futsal, atletismo e futebol para crianças, adolescentes, adultos e idosos moradores da região das Moreninhas.

Os interessados podem se inscrever na sede administrativa do Parque ou com o professor da modalidade escolhida, nos períodos matutino e vespertino de segunda a sexta-feira.

Adenizia Luciana, professora de ginástica rítmica destaca os benefícios da modalidade. “A ginástica rítmica possui diversas possibilidades de movimentos corporais realizados em harmonia com a música e coordenados com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade olímpica, que são a corda, o arco, a bola, as maças e a fita. Nessa idade as meninas aprendam a base para poder partir para o nível de competição, um nível mais avançado”, afirmou.

Todas as oficinas são realizadas por meio dos Programas Esporte e Lazer da Comunidade e Formação e Especialização Esportiva, desenvolvido pela Funesp.

Serviço:

O Parque Jacques da Luz fica na rua das Barreiras, no bairro Moreninhas.

Confira a programação abaixo: