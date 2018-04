Parque do Poderes Parque receberá obras na rua Desembargador Leão Neto do Carmo e via será parcialmente interditada

Foto: Edemir Rodrigues

A Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque do Poderes, finalmente terá os problemas de drenagem solucionados nos próximos dias. A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, no Programa Juntos por Campo Grande, irá investir e realizar novos serviços de drenagem na avenida.

A partir desta quinta-feira (19.9) a avenida já estará interditada parcialmente para a execução da primeira fase, no trecho da Avenida Leão Neto entre a Rua Chafica (rua da rotatória próxima a Receita Federal) e a rua Delegado Carlos R. Bastos Oliveira (rua ao lado da Receita).

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a obra é resultado de um dos quatro convênios firmados com a Prefeitura no Programa. O convênio em questão é o de Pavimentação e Qualificação de vias urbanas, Mata do Jacinto, etapa D. Nesta etapa estão previstos investimentos da ordem de R$ 41,5 milhões, dos quais R$ 9,6 milhões são do Governo do Estado.

Segundo a Prefeitura do Parque dos Poderes, os trabalhos serão divididos em três etapas. A primeira que terá início nesta quinta-feira tem prazo de execução de 30 dias. O prazo total para realizar a drenagem da avenida é de 90 dias.

Confira abaixo as fases onde serão executadas as três interdições.