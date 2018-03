PÃ¡scoa SolidÃ¡ria: chocolates arrecadados sÃ£o entregues Ã s crianÃ§as da AssociaÃ§Ã£o Casa da Solidarieda

Solidariedade Páscoa Solidária: chocolates arrecadados são entregues às crianças da Associação Casa da Solidarieda

Acadêmicos de Medicina Veterinária, colaboradores da Pastoral e algumas crianças do projeto

Graduandos de Medicina Veterinária em parceria com a Pastoral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizaram, na manhã desta terça-feira (27), a entrega dos chocolates arrecadados durante a campanha “Páscoa Solidária” à Associação Casa da Solidariedade.

Ao mobilizar colaboradores, acadêmicos e toda comunidade para participar do momento de solidariedade, a campanha arrecadou caixas de bombom, barras de chocolate e ovos de páscoa para serem doados às crianças participantes do projeto.

Durante a entrega, a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, Dra. Daniele Bier, esteve presente e comentou sobre a importância de incentivar os acadêmicos a realizarem este tipo de ação: “É muito bonito ver o empenho e a organização dos alunos em relação à campanha, diante disso, nós professores, achamos válida a ideia de contemplar a turma que arrecadasse uma maior quantidade de chocolates com uma visita técnica, de acordo com o que esta sendo estudado em sala de aula”, ressaltou.

Segundo o presidente da Associação Casa da Solidariedade, Wagner Pereira, esta não é a primeira vez que a Universidade tem contribuído com o projeto e essas ações têm sido muito importantes. “Nossa parceria teve início em 2017 na 6ª edição da Campanha do Agasalho da UCDB e, desde então, o envolvimento dos alunos da Católica no projeto tem feito total diferença”, comentou.

Localizada no bairro Jardim Itamaracá, a Associação Casa da solidariedade atende mais de 300 crianças, de até 12 anos de idade, com o intuito de proporcionar à elas novas oportunidades, disponibilizando cursos e promovendo reuniões socioeducativas. As reuniões são realizadas aos sábados, às 15h. Para os interessados que quiserem contribuir com o projeto, as doações podem ser realizadas por meio do numero (67) 99117-2352.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.