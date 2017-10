CUIDADOS Pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva conta agora com sala exclusiva de vacina A sala fica no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e será inaugurada hoje(19), às 9h30

Por: Redação com assessoria 19/10/2017 às 06:38

Foto: Divulgação/PMCG A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria de Saúde (SESAU) inaugura no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) uma Sala de Vacinação exclusiva para Grupos de Risco -Profilaxia Pré-Exposicional Antirrábica. O evento acontece nesta quinta-feira (19), às 9h30 e terá a presença do prefeito Marcos Marcello Trad e do secretário de Saúde, Marcelo Vilela, coordenadores e superintendentes da Sesau. Esta sala de vacina é específica para atender pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais, como profissionais ou estudantes das seguintes especialidades: medicina veterinária; biologia; agronomia; zootecnia; profissionais que atuam na captura, vacinação, identificação e classificação de mamíferos passíveis de portarem o vírus, bem como funcionários de zoológicos e centros de reabilitação de animais silvestres; pessoas que desenvolvem trabalho de campo (pesquisas, investigações eco-epidemiológicas) com animais silvestres; espeleólogos, guias de ecoturismo, pescadores e outros profissionais que trabalham em área de risco; e, profissionais e auxiliares de laboratório de virologia e anatomopatologia para raiva. Toda pessoa que tem indicação de esquema pré-exposicional de três doses (com 0, 7 e 28 dias) deve se submeter ao controle sorológico a partir do 14º dia após a última dose do esquema. São considerados satisfatórios títulos de anticorpos maior que 0,5 UI/ml. Em caso de título insatisfatório, isto é, menor que 0,5 UI/ml, é necessário uma dose de reforço e reavaliar novamente.