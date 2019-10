ATAQUE DE CÃES Pit bulls escapam de casa e atacam égua de catador de sucata Caso ocorreu nesta madrugada; idoso só não foi atacado porque se defendeu com facão

Idoso mostra ferimentos causados por cães na égua. Foto: (Foto: Henrique Kawaminami)

Uma égua de oito anos foi atacada por dois cachorros da raça pit bull na madrugada desta segunda-feira (14) no Jardim Los Angeles, na Capital. O dono do animal, Diofânio José de Queiroz, 81 anos, só não foi atacado também porque conseguiu se defender com um facão.

O idoso contou que trabalha com sucata e a égua é o ''carro'' que não tem. Durante o dia, os dois vão à lida juntos e, no final da tarde, depois de cuidar do animal, deixa amarrado em uma área em frente à casa, na Rua Jurupeba.

Na madrugada desta segunda-feira, dois cães da raça pit bull escaparam de uma casa na região e atacaram o animal. ''Eu não aguentei ouvir o barulho e fui lá. Quando eles me viram, largaram a égua e vieram pra minha garganta", contou.

Segundo o idoso, a tragédia só não foi maior porque ele estava com um facão e conseguiu afastar os cães. Em seguida, a dona dos cachorros apareceu.

A responsável pelos animais se comprometeu a levar um veterinário para ver a égua nesta manhã e prestar toda assistência, mas até o fechamento da matéria não havia aparecido.''Ela está agonizando desde a hora do ataque", lamentou o idoso.

Se o caso for denúnciado à polícia, a dona dos cães poderá responder por omissão de cautela na guarda de animal. A pena varia de 10 dias a 2 meses de prisão ou multa.