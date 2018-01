Trotes PM garante policiamento ostensivo e preventivo ao redor da UCDB no primeiro dia de aula

Reunião foi realizada na reitoria da UCDB Foto: Gilmar Hernandes

O primeiro dia de aula na Universidade Católica Dom Bosco contará com policiamento ostensivo do 9º Batalhão da Polícia Militar ao redor da Instituição, que fará ação preventiva para coibir qualquer tipo de trote e o consumo de bebida alcoólica por menores. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) também estará presente para garantir um trânsito seguro e fluido.

“Vamos fazer o policiamento ostensivo e preventivo nas adjacências da Universidade proibindo qualquer atividade ilícita e também dar as boas-vindas aos novos estudantes”, destaca o tenente coronel, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Renato dos Anjos Garnes.

O Padre Ricardo Carlos reforça que esta é a terceira edição com Acolhida temática no primeiro dia de aula e “sem trotes, os acadêmicos procuram fazer alguma ação solidária”. Os comerciantes de bares da região também vão se reunir com o Reitor para manterem o acordo dos anos anteriores e não comercializarem bebidas alcoólicas no dia da Acolhida.