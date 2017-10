Campo Grande PMA autua infrator por despejar resíduos de alimentos em local inadequado

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram um homem de 37 anos por lançamento de resíduos em local inadequado. O infrator foi surpreendido na tarde de sábado (21), depois que denúncias anônimas informavam, de que constantemente ele realizava disposição inadequada de restos de frutas, verduras e legumes, há tempos, em um terreno público, localizado no bairro São Conrado.

O infrator, residente no bairro São Conrado, possuía um barracão, onde selecionava o material e despejava os restos nas proximidades. Segundo denúncias, às vezes, o infrator descarrega um veículo do tipo camionete cheio de resíduos no local

Os fortes odores e insetos que os resíduos atraíam ao local perturbavam toda a vizinhança. O infrator afirmou que não possuía autorização ambiental para a atividade. As atividades foram interditadas e ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00.