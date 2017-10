MEIO AMBIENTE PMA captura anta que transitava por ruas em bairro da Capital

Policiais Militares de Campo Grande foram acionados ontem na noite de quarta-feira (18), por moradores do bairro Estrela Dalva, em razão da presença de um animal silvestre da espécie anta (Tapirus terrestres), que transitava pelas ruas do bairro.

Os Policiais foram ao local e perceberam a aglomeração de muitas pessoas, o que causava estresse ao animal e dificultaria a captura. Então, a equipe aproveitou alguns moradores organizadamente para realizarem o cerco para a captura do bicho.

A PMA colocou frutas dentro de uma caixa de contenção e, com cinco moradores, mantiveram o cerco de longe, deixando a anta dirigir-se espontaneamente no sentido da caixa com as frutas. Quando ela entrou para se alimentar, os Policiais fecharam a caixa e a capturaram. O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital.