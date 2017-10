PMA captura veado atropelado em rua do Parque do Poderes na Capital

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam uma ligação na noite de terça-feira (3), versando sobre um animal da espécie veado que teria sido atropelado em uma rua do Parque dos Poderes.

A PMA foi ao local do acidente, à rua do Poeta e encontrou duas pessoas que cuidavam do animal. Ao recolher o bicho, os Policiais perceberam que ele estava com as patas traseiras quebradas e vários outros ferimentos, inclusive, na cabeça e teria sido atropelado há pouco tempo.

O veado foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e veterinários foram acionados para realizar o atendimento de urgência ontem à noite mesmo.