Drone Polícia Militar vai usar drone para fiscalizar trânsito em Campo Grande Em até 6 meses equipamento vai auxiliar no flagrante aos motoristas

Em até seis meses os motoristas imprudentes de Campo Grande ganharão um inimigo a mais na fiscalização das infrações de trânsito: os drones (aeronaves não tripuláveis).

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar anunciou nesta segunda-feira (22) que a corporação vai utilizar o aparelho para ajudar os policiais a flagrar e multar motoristas cometendo irregularidades.

"Vai nos ajudar a fiscalizar e prevenir infrações rotineiras", disse o tenente-coronel Franco Alan, comandante do Batalhão de Trânsito, ao Correio do Estado. Na lista de infrações alvos dos drones estão o uso do celular por motoristas, dirigir sem cinto de segurança, parada em fila dupla e até ultrapassagem de semáforo vermelho.

O prazo de um semestre, segundo o comandante, é necessário para o cumprimento dos trâmites burocráticos, como a licitação, e a produção dos drones nas especificações dadas pela PM. A ideia é de se comprar até quatro aeronaves. Os valores não são revelados, por enquanto.

Conforme a reportagem apurou, em 40 dias o comando-geral da Polícia Militar deverá ter em mãos os protótipos de empresas interessadas.

Três modelos são seguidos pela PM sul-mato-grossense: a das corporações de Bahia, Distrito Federal e São Paulo. Um policial do Batalhão de Trânsito já fez inclusive cursos de como manusear a aeronave em Brasília (DF).

Uso do drone pela PM baiana é um dos modelos a também ser seguido em MS (Divulgação)

"É fundamental o uso de equipamentos modernos de segurança no auxílio do trabalho diário", disse o coronel aposentado da PM paulista, José Vicente da Silva, secretário nacional da Segurança Pública da gestão Fernando Henrique Cardoso (PSDB), entre 1995 e 2002. "Todas as corporações devem aceitar a tecnologia e empregá-las de acordo com suas necessidades e realidade. Mas não podem simplesmente abdicar do uso."

É o que acontecerá na Capital. Se no Rio de Janeiro o uso dos drones é essencial para operações nas favelas, por aqui o tenente-coronel Alan esclarece que o uso até será empregado para fiscalização de manifestações e grandes aglomerações, como acontece habitualmente em São Paulo, mas o foco é controlar o trânsito nas principais vias campo-grandenses.



E a precaução se mostra essencial. Até hoje, 22 de outubro, a Capital teve uma média de 30 acidentes de trânsito por dia com vítimas. Já são 68 mortes no tráfego registradas neste ano.

Portanto é bom o motorista campo-grandense ir se preparando: quando pensar em infringir uma lei de trânsito, é melhor sorrir, pois poderá estar sendo filmado.