Protesto Policiais civis passam noite acampados em frente à governadoria

Os policiais civis passaram a primeira noite acampados em frente à governadoria em protesto ao governo do estado que não cumpriu os compromissos firmados com a categoria em 2014, durante a campanha eleitoral, e ratificados em 2016 pelos secretários Eduardo Riedel e Carlos Alberto Assis.

A manifestação começou na manhã do dia 07 de junho e não tem data para terminar. “Permaneceremos aqui dia e noite, protestando pacificamente, até que o governador atenda à categoria. Estamos indignados com as falsas promessas de um governo que afirma ser responsável e transparente, mas que não cumpre a própria palavra empenhada e assinada”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

O grupo instalou tendas, barracas para dormir, banheiros químicos e até um espaço para as refeições. Foi montada uma escala de rodízio para que o atendimento à população não seja prejudicado durante a manifestação, porém durante o dia todos os policiais civis da ativa e aposentados estão convocados a participarem.