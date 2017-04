Cidade População tem até o fim do mês para apresentar sugestões ao orçamento

A população de Campo Grande tem até o dia 26 de abril para apresentar sugestões de ações, projetos e obras que considera prioritários constar do Orçamento de 2018 da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Esta atitude de cidadania pode ser feita por meio do site http://www.capital.ms.gov.br/orcamento. As sugestões mais apresentadas, por região urbana, serão levadas para as reuniões públicas a serem realizadas no mês de maio.

O resultado dessas reuniões será repassado aos órgãos e entidades municipais para análise técnica e, em seguida, encaminhado ao CMDU (Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização). O projeto de lei resultante desse amplo debate será enviado à Câmara Municipal no final deste ano. Cada cidadão poderá optar por uma prioridade (habitação, saúde, educação, lazer entre outras) vinculada a um bairro, ou descrever sua prioridade.

Esse trabalho é coordenado pelo Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), em conjunto com a Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação). Os resultados da votação serão divulgados no mesmo site que receberá as sugestões populares.

Reuniões públicas

Campo Grande

Data: 6 de maio (sábado)

Horário: 7h30min

Local: Instituto Mirim de Campo Grande

Endereço: Av. Fábio Zahran, 6000 – Vila Carvalho

Distrito de Anhanduí

Data: 7 de maio (domingo)

Horário: 7h30min

Local: Escola Municipal Isauro Bento Nogueira

Endereço: Rua Mairiporã, 986, quadra 121

Distrito de Rochedinho

Data: 7 de maio de 2017 (domingo)

Horário: 7h30min

Local: Escola Municipal Barão do Rio Branco

Endereço: Rua Guia Lopes, s/n, rodovia MS 010