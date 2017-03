Trânsito Prazo para taxistas e motoristas renovarem alvará é prorrogado pela prefeitura

O prazo para taxistas e mototaxistas renovarem o alvará e a carteira de auxiliar foi prorrogado até novembro de 2017, de acordo com o número do ponto. Tradicionalmente, o prazo venceria nesta sexta-feira (31). Contudo, a pedido da classe, a gestão mudou as datas e agora a categoria ganha fôlego para fazer as renovações.

O Decreto n. 13.119, de 30 de março de 2017, dispõe sobre a renovação do alvará e da carteira de condutor auxiliar do serviço de transporte individual de passageiros (mototáxi). Já o Decreto n. 13.120 dispõe para o serviço de táxi. Com as publicações, os documentos passam a ser renovados conforme o número do ponto e a letra inicial do nome do condutor auxiliar.

O prefeito Marquinhos Trad vê a publicação com um ganho para as categorias. “Mais um ganho para a categoria. Esforço das duas (categorias) que vieram aqui e pediram essa alteração. Estamos atendendo um pedido que vai ajudar todos a se organizarem e a colocar as contas em dia”, afirma.

O presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Dorvair Boaventura Caburé, também afirma que o decreto vem satisfazer a vontade da categoria. “Nós temos no início do ano vários tributos para pagar. Com essa flexibilização teremos mais tempo para organizar a vida financeira e fazer a renovação do alvará ou da carteira de auxiliar. Isso foi um pedido nosso em um momento bom”.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul, Bernardo Barrios, salienta a importância da flexibilização em um momento delicado da economia. “Nós vivemos em um momento econômico delicado para o país e para a categoria. Essa flexibilização, esse lapso de tempo que vamos ganhar, serve para reavaliarmos nossas contas e ter mais oxigênio para continuar trabalhando”, afirma.

Para o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, a alteração vai melhorar o serviço para a agência. “Evita filas no último dia, porque o brasileiro deixa para a última hora. Chegava no dia 31 de março e vinham 900 taxistas e mototaxistas fazer a renovação. Para o taxista e o mototaxista também é interessante o escalonamento, pois dará um prazo maior para eles”, finaliza.