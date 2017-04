Força-tarefa Prefeito acompanha força-tarefa nas moreninhas e vistoria UPA do universitário

Por: Redação com assessoria

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou, na tarde desta quinta-feira (20), a equipe da força-tarefa que executa os serviços para reparar os estragos causados pelas chuvas, no bairro das Moreninhas. Somente no fim da tarde de ontem (19), em cerca de uma hora, choveu aproximadamente 159 milímetros, precipitação prevista para os 30 dias do mês de abril.

O prefeito verificou o asfalto das ruas Fraiburgo e Minas Novas, onde parte do asfalto foi levado pela chuva. Na Rua Minas Novas tubulação de drenagem também foi afetada. Acompanhado do secretário de Infraestrutura, Rudi Fiorese, e de uma equipe de engenharia da Sisep, ele lembrou que o problema é decorrente da falta de manutenção nos últimos anos

“Esse problema é decorrente de uma falta de manutenção. O importante neste momento é executar as obras emergenciais e dar condições para as pessoas transitarem nessas vias”, disse Marquinhos.

A operação vai contar com cerca de 200 trabalhadores, além de máquinas e caminhões. As equipes vão continuar o serviço amanhã e no fim de semana.

Desde o início da manhã, a empreiteira que atua no serviço de tapa-buraco agiu para desobstruir o tráfego no trecho final da Rua Fraiburgo, um dos acessos às Moreninhas, onde o asfalto foi arrancado. Essa é uma das vias por onde escoa a enxurrada que desce da parte alta do bairro.

UPA

O prefeito aproveitou a agenda para vistoriar junto com o secretário Rudi Fiorese, a Unidade de Pronto Atendimento do Universitário, que também foi atingida pelas fortes chuvas de ontem à tarde. Com o grande volume de água que saia pelo teto da unidade, houve alagamento no setor da enfermaria.

Apesar dos transtornos causados pela chuva no local, o atendimento já foi normalizado.