1ª edição da “Tarde Dançante com os Amigos do Prefeito anuncia volta dos bailes no CCI Vovó Ziza

Por: Redação com assessoria

A tarde desta sexta-feira (28) foi de festa para os grupos da terceira idade assistidos pela Prefeitura de Campo Grande. Cerca de 200 pessoas participaram da 1ª edição da “Tarde Dançante com os Amigos do Picolé – Um Encontro da 3ª idade”, promovido pela subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e da Coordenadoria de Defesa dos Direitos dos Idosos, em parceria com o Centro Multiuso João Renato Pereira Guedes (O Picolé).

O prefeito Marquinhos Trad aproveitou a oportunidade para anunciar o retorno dos bailes no CCI Vovó Ziza. “Sabemos da falta que vocês sentem desses momentos. Sabemos que vocês têm nesse encontro uma oportunidade de lazer e interação. Já no próximo mês vamos retomar os bailes para vocês”, disse Marquinhos, reforçando a importância da geração para a construção da sociedade.

“Se olharem para trás, a história de cada um de vocês daria para escrever um livro. A geração de vocês enfrentou e superou dificuldades que a nova geração talvez não suportasse. Vocês ajudaram a construir a história da nossa cidade e merecem o reconhecimento de toda a cidade”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

A dona de casa Jania Aparecida Pacheco, de 54 anos, comemorou a notícia do prefeito e disse que esses encontros são, na maioria das vezes, a única opção de lazer para pessoas da terceira idade. “Quando a gente chega a uma certa idade não tem muito mais opção pra gente se divertir. São nesses bailes que a gente faz amizade e bota pra fora a energia acumulada, através da dança e das muitas conversas”, disse.

Já o aposentado Valter Gomes, de 65 anos, disse que esse tipo de encontro, com os grupos da terceira idade, permite trocas de experiências. “A gente vai conhecendo as pessoas e sabendo de coisa que não sabia. Aprendemos e descobrimos coisas novas, já que sempre mistura gente de todas as regiões da cidade. É muito bom esse momento”, considera.

O evento teve o intuito de promover socialização, interação e, consequentemente, a saúde e bem-estar dos idosos. A programação contou com apresentação cultural da Banda do CCI Elias Lahdo e duplas musicais. Também foi servido um lanche para os convidados.

A diretora do ‘Picolé’, Ediele Rosalen, falou da satisfação em receber idosos de outras unidades. “Os frequentadores do Picolé pedem sempre a realização de festas e bailes para confraternizarem e terem a oportunidade de interagir com novas pessoas. Quando a coordenadoria de Defesa dos Direitos dos Idosos nos trouxe a ideia de juntarmos os demais grupos, acatamos na hora, e deu certo. Isso é muito bom, pois o lazer também colabora para uma saúde melhor nesta fase da vida”, justifica.

Nelson Denis, um dos organizadores e membro da Coordenadoria de Defesa dos Direitos dos Idosos, defende que o poder público precisa ter um olhar especial voltado para a terceira idade. “Quando a pessoa se aposenta, em muitos casos, acaba se afastando do convívio social e isso prejudica principalmente a saúde emocional do idoso. A atual gestão municipal está preocupada em oferecer esse estímulo para que essa geração continue a desenvolver alguma habilidade e, com isso, se sentirem ativas e produtivas”, explica.

O evento desta tarde contou com a presença da secretária de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, e do subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior.