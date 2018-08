Plano de Cargos e Salário Prefeito assina decreto para instituir Plano de Cargos e Salário para Guarda Municipal

O prefeito Marquinhos Trad assinou na manhã desta sexta-feira (10), na Câmara Municipal, o decreto para instituir o Plano de Cargos e Salário da Guarda Civil Municipal. A assinatura ocorreu durante a entrega de medalhas José Antônio Pereira, que é destinada a homenagear e reconhecer pessoas que prestaram relevantes serviços ou apoios à Guarda Civil Municipal de Campo Grande.

Com a assinatura do Decreto, será formada uma Comissão da Prefeitura de Campo Grande com o Sindicato dos Servidores da Guarda Civil Municipal, no qual serão discutidos os termos da redação final do Estatuto do Plano de Cargos e Salários e do Regimento Disciplinar Interno da Guarda Civil Municipal.

O prefeito Marquinhos Trad falou sobre o reconhecimento que a gestão tem pelo trabalho dos guardas civis municipais e que este é um passo, entre tantos outros, que serão tomados.

“O que vocês têm é amor pela prática do exercício do mister que realizam. Eu passei a admirá-los. Eu passei a valorizá-los ao olhar cada um de vocês por debaixo desta farda. Hoje, como presente de aniversário do 28º da Guarda Civil Municipal, eu assino o decreto que determina a finalização, dentro de um prazo de no máximo cinco meses, o Plano de Cargo e Salário dos Guardas Civis Municipais de Campo Grande”, disse.

Já o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, fez questão de frisar que a Guarda Civil Municipal de Campo Grande, como qualquer outra instituição, passou por um processo de evolução, e hoje, essa assinatura contempla esse trabalho, realizado pela Guarda Civil nas mais diversas áreas da segurança pública.

“Nós temos uma Guarda Civil que atua no trânsito, em parceria direta com a Agetran; temos um grupamento junto à Patrulha Ambiental, atuando com a Semadur e temos a Patrulha Maria da Penha, dentro da casa da Mulher Brasileira. Então, nós temos três grupamentos especializados, fazendo com o município de Campo Grande cumpra o que a própria Constituição diz que é: os municípios auxiliarem na segurança Pública”, afirmou.

Medalha José Antônio Pereira

A medalha José Antônio Pereira é destinada a homenagear e reconhecer relevantes serviços ou apoios prestados à Guarda Civil Municipal de Campo Grande, por personalidades civis e militares e ainda guardas civis municipais que se destacaram pelas ações benéficas à população.

Nesta sexta-feira foram homenageados os guardas civis municipais Carlon Francisco da Silva, Kleber Furst da Silva, Marta Conceição Ramos Barbosa, Rogério Bruno Ferreira e Wanderson Oliveira Santana.

Também foram homenageados o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro da Silva; o presidente da Associação de Moradores do Bairro Estrela do Sul, Dercides Nunes da Silva; o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Alexandre Gomes da Silva, e o superintendente da Polícia Federal em MS, Luciano Flores.