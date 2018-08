Campo Grande Prefeito autoriza revitalização do Jacques da Luz e entrega kits para Escola Pública de Ballet

Foi com festa que moradores acompanharam dois momentos marcantes na tarde deste sábado (18), no Jacques da Luz. Na ocasião, o prefeito Marquinhos Trad assinou a autorização para abertura de processo licitatório para revitalização do Jacques da Luz e entregou kits de ballet para alunas da escola pública, que emocionaram pais e familiares com uma apresentação especial.

Pai de quatro meninas e avô de uma menina, o prefeito lembrou que todas foram alunas de ballet. Quando assumiu a gestão, conversando com a esposa, perguntou porque não poderia oferecer isso para as pessoas mais humildes e resolveu liderar o projeto para escola de ballet para meninas e aulas de futebol para os meninos.

“Hoje estamos vendo isso se tornando realidade com a apresentação destas meninas. Também estamos muito felizes porque vamos recuperar e devolver estas piscinas para vocês. E quanto maior for a possibilidade de atender os filhos de vocês, vamos fazer”, declarou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, contou que a escola tem núcleo no Aero Rancho e Jacques da Luz e que a Prefeitura trabalha para estendê-la a todas as regiões de Campo Grande. Além disso, falou da importância da reforma do parque.

“Esse equipamento foi inaugurado em 2002 e durante muito tempo serviu para animar o dia de vocês. Muitas pessoas das Moreninhas entraram em uma piscina pela primeira vez nesta aqui do lado. Infelizmente, por alguns anos ela está abandonada e sem utilização. O que o prefeito assina hoje é autorização para reforma de todo complexo, incluindo as piscinas. Já com recurso garantido, abrindo processo licitatório e num futuro bem próximo, teremos toda esta piscina e este parque reformado e entregue de novo para vocês”, explicou.

Sônia Cabreira Ramos falou em nome do grupo gestor que assumiu a administração do parque. Ela destacou a importância da obra para a população. “O parque não é apenas um monte de ferro ou madeira. Este parque é a vida de muitas mulheres. Elas vêm aqui para manter a saúde, interagir com outras pessoas, trazer o filho para fazer alguma atividade. São pessoas que frequentam o parque há 7 anos. Esta reforma é muito importante para todos nós”, agradeceu.

O presidente da Associação de Moradores da Moreninha III, Valdeci Oliveira Souza, lembrou da situação de abandono do parque há alguns anos. “Agora temos uma gestão que olha para a cidade. Este parque ficou abandonado por muito tempo e agora será reformado”, comemorou.

O parque receberá as piscinas revitalizadas, obras de acessibilidade, reformas estruturais e manutenção de equipamentos. A reforma será dividida em duas fases, iniciando pela revitalização das piscinas.

Na segunda etapa, serão feitas obras de acessibilidade, recomposição de telhas, adequação de camarim para utilização de oficinas, reparo dos banheiros, substituição de piso cerâmico, reforma das portas de ferro e instalação de telhas antipássaros.

O projeto de reforma inclui ainda pintura do complexo e das quadras, manutenção da parte elétrica e hidráulica, manutenção das bombas, troca dos filtros, reparos de trincas, impermeabilização, troca dos azulejos e revestimento das piscinas. A obra, que será feita com recursos próprios, está orçada em R$ 1,6 milhão.

A assinatura de autorização para a revitalização ocorreu em meio a muita festa realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esporte, com dança e muita brincadeira para as crianças.

Durante a cerimônia, pais também se emocionaram ao acompanhar as filhas fazendo apresentação na escola pública de ballet. Após a apresentação, crianças ganharam kits contendo colan, sapatilha, saia, meia-calça e rede para o cabelo.

O núcleo de Ballet foi inaugurado em outubro de 2017 e atende 70 crianças de 4 a 14 anos, na segunda e quarta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 13h15 às 19h30.

Membros do Grupo Gestor

O grupo gestor, contendo 12 membros, ficará responsável por ajudar a gerenciar a praça. Ele tem por objetivo oferecer uma gestão compartilhada com a sociedade civil, com a participação de pessoas indicadas pela população. Estas pessoas têm compromisso de, junto com a administração pública, ajudar a administrar, definindo horários, programas e solucionando problemas do espaço. Abaixo o nome de

1 – Sociedade Civil

Valdeci Oliveira Souza

Otávio Augusto Taveira do Carmo

Daisy Rodrigues

Sandra Rosa

II – Representantes Beneficiários

Sônia Cabreira

Lincon Rocha

III – Representante frequentador

Rodrigo Simões

Karla Fernandes

IV – Administração Pública

Leonardo Coelho

Inácio Lima

Lucelia Mara

Eder Vaz