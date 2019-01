Tecnologia Prefeito busca recursos em Brasília para tornar Campo Grande uma Cidade Inteligente

O prefeito Marquinhos Trad apresentou em Brasília projetos para modernização de serviços e transformação da nossa Capital em cidade inteligente.

Os projetos de implantação da rede de fibra óptica, modernizando a Rede Pública de Comunicação, e de Estruturação da rede de dados e equipamentos para o principal corredor de mobilidade urbana de Campo Grande vão modernizar serviços essenciais para a população.

Hoje, a rede de dados da Capital é composta, em sua maioria, por transmissão via rádio e com alguns pontos de fibra óptica. A ideia é que o anel que interliga as principais torres de transmissão de sinal sejam conectadas com fibra e esse sinal possa ser expandido. Com uma rede robusta, a Prefeitura poderá oferecer um sinal de melhor qualidade, garantindo mais eficiência e celeridade nos serviços que dependam de conexão com a internet.

Com os projetos, a Prefeitura tem como enfoque a cidade criativa e sustentável, que faz uso de tecnologia em seu processo de planejamento e com a participação da população, pensando no conceito de ‘smart cities’, que são

Diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso

sistema de pessoas interagindo e usando energia, materiais, sérvios e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.

“Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por fazerem uso estratégico de infraestrutura e serviços de informação e comunicação, com planejamento e gestão urbana, dando resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade”, explica o diretor da Agetec, Paulo Fernando Cardoso.