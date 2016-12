Política Prefeito e vereadores serão diplomados nesta sexta-feira na Capital

Será realizada nesta sexta-feira (16), às 18h30 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2016 em Campo Grande.



A solenidade será presidida pelo Juiz da 36ª Zona Eleitoral, David de Oliveira Gomes Filho.



A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Segundo o Código Eleitoral (art. 215, parágrafo único), no diploma deve constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal.



Serão diplomados os eleitos para o cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, além dos 29 vereadores e 16 suplentes.



PREFEITO

Marcos Marcelo Trad



VICE-PREFEITA

Adriane Barbosa Nogueira Lopes



VEREADORES ELEITOS

André Luis Sanches Salineiro;

Odilon de Oliveira Júnior;

Loester Nunes de Oliveira;

Gilmar Neri de Souza;

Livio Viana de Oliveira Leite

Luiz Carlos Correia de Lima

Epaminondas Vicente Silva Neto

João Batista da Rocha

Elias Longo Júnior

Ademir Santana Delmondes

João César Matto Grosso Pereira

Roberto Santana dos Santos

Wellington de Oliveira

Vinicius de Siqueira

Antonio Ferreira da Cruz Filho

Valdir João Gomes de Oliveira

Carlos Augusto Borges

Francisco Gonçalves de Carvalho

Jeremias Flores dos Santos

Ayrton de Araújo

Francisco Almeida Teles

Derly dos Reis de Oliveira

William Maksoud Neto

Paulo Siufi Neto

Hederson Fritz Morais da Silveira

Dharleng Campos de Oliveira

Otávio Augusto Trad Martins

Eduardo Pereira Romero

Maria Aparecida de Oliveira do Amaral



SUPLENTES

Clodoilson dos Santos Pires.

José Eduardo Cury;

Ademar Vieira Júnior;

João Henrique Miranda Soares Catan;

Juari Lopes Pinto

Jamal Mohamed Salem;

Ordália Alves Almeida

Roberto Mateus de Oliveira Galvão

Carlos Antonio de Oliveira Santos;

Silvio Eduardo Alves Pena;

Silvio Itiro Mori

Wilson Sami Saauma Ibrahim;

Edil Afonso Albuquerque;

Francisco Givanildo dos Santos;

Elbio dos Santos Mendonça;

Aluizio Borges Gomes;