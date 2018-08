Prefeito entrega UBSF Azaleia e beneficia mais de 10 mil pessoas com ampliação do atendimento

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou na manhã desta segunda-feira (27), a Unidades Básica de Saúde da Família (UBSF) – Dra. Alda Garcia de Oliveira – no Jardim Azaleia e a acadêmia da Terceira Idade (ATI), dentro da programação de comemoração aos 119 de Campo Grande.

A obra da unidade recebeu investimento de R$1,2 milhão, sendo R$ 400 mil do Ministério da Saúde e R$ 800 mil da Prefeitura de Campo Grande e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas de 10 bairros da região norte da Capital.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância de ampliar o acesso à saúde, melhorando assim a assistência prestada à população. Ele reforçou ainda a necessidade do comprometimento e união de esforços para superar as adversidades.

“Nós estamos extremamente felizes em poder entregar mais uma unidade de saúde à população. E não é somente abrir um espaço físico, é garantir o acesso aos serviços de saúde de quem mais precisa. Mesmo diante de todos os obstáculos que nós temos “, diz.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela reforça que a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) vai de encontro com o desenvolvimento de um modelo mais eficaz na Atenção Primária adotado em todo o país para otimizar e assegurar uma melhor assistência à população.

“A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a melhor ferramenta e com melhor resultado de assistência. Uma unidade como essa, por exemplo, tem a capacidade de abrangência de 10 mil pessoas. É um modelo mais sustentável em que os pacientes se sentem melhor acolhido”, ponderou.

Composta por três equipes de ESF (Saúde da Família) a unidade passará atender os moradores dos bairros: Nossa Senhora das Graças, Jardim Fluminense, Jardim das Acácias, Alto São Francisco, Coophasul, Conjunto Azaléia, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Paquetá, Vila Nilza, Jardim Paradiso.

Além disso, vai contribuir para desafogar a UBS Vila Nasser, proporcionando que a mesma seja transformada em UBSF, proporcionando expansão da cobertura para cerca de 10 mil pessoas.

A unidade conta com 428,30 m² de área construída com recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, limpeza, almoxarifado, farmácia, sala de agentes, triagem, sala de procedimento, inalação, consultório, expurgo, curativo, esterilização, odontologia, sala de reunião e sanitários.

Moradora do bairro há mais de 30 anos, a dona de casa Eulice Aparecida Oliveira dos Santos, 58 anos, comemorou a inauguração da unidade, segundo ela, esperada há mais de 10 anos.

“Há muito tempo a gente esperava uma unidade de saúde aqui no nosso bairro. Antigamente, a gente tinha que sair daqui e ir até lá no Nossa Senhora das Graças, que fica na entrada do Coophasul, para ter o atendimento. Agora, aqui pertinho da gente, é uma maravilha”, disse.

A UBSF Azáleia leva o nome da médica Alda Garcia de Oliveira, falecida em 2004, que prestou relevantes serviços à comunidade campo-grandense. Ela foi uma das primeiras profissionais a introduzir na o exame de papanicolau na Capital, chamando atenção das mulheres para a necessidade de prevenção. A filha, Diana Garcia, falou em nome da família sobre o legado deixado pela mãe.

“Para nós este é um momento de muita alegria pois é um reconhecimento ao trabalho exercido pela nossa mãe por mais de 40 anos na área da medicina. Espero que a comunidade faça um bom uso desse importante aparelho de saúde pública”, declarou.

A solenidade de inauguração da UBSF e da Academia da Terceira Idade (ATI) contou com a presença do vereador Papy, representando a Câmara Municipal, lideranças comunitárias, moradores da região e trabalhadores.

Com a inauguração da UBSF Azaleia, o município passa a contar com 67 Unidades de Saúde da Rede de Atenção básica, sendo elas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 43 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).