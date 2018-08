Guanandizão Prefeito Marquinhos Trad autoriza licitação para revitalizar o Guanandizão

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, mais conhecido como Guanandizão, fechado há pelo menos 5 anos, será revitalizado e devolvido à população. O prefeito Marquinhos Trad assinou nesta manhã (1º) a autorização para abertura de processo licitatório que prevê reforma e adequações do espaço. O investimento, feito por meio de convênio com o governo estadual e contrapartida do Município, tem valor estimado de R$ 2,3 milhões.

O ato de assinatura, que aconteceu Paço Municipal, faz parte da programação de aniversário dos 119 anos de Campo Grande. Na ocasião, Marquinhos reforçou a importância da parceria para concretizar esse projeto.

“Esse espaço não será para uso somente de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul e o país. Hoje, início do mês em que a cidade completa 119 anos de emancipação, estamos dando a largada para arrumar de uma vez esse local, que segundo o Corpo de Bombeiros não tinha mais condições de receber as pessoas, já que a estrutura, muito antiga, oferece risco. A parceria do governo estadual foi fundamental para que fosse possível essa obra. Hoje em dia não é fácil gerir recursos em qualquer âmbito. Mas vivemos um momento de harmonia entre os poderes, o que permite que os projetos aconteçam e a população seja atendida”, pondera o prefeito.

Em nome do Executivo Estadual, o diretor-executivo da Fundesporte, Silvio Lobo reconhece a agilidade da atual gestão municipal para trazer uma solução para o local.

“O ginásio faz parte de uma história de quase 40 anos, sendo ele um espaço emblemático e ícone não só do esporte, mas da multiplicidade de sua utilização. Apesar das adequações feitas ao longo dos anos, a construção é muito antiga e acabou se deteriorando e exigindo uma medida maior. E, resolver essa questão foi de interesse do prefeito, que entende que o esporte não se trata apenas de jogar e competir, mas ele está presente nas atividades cotidianas de todos nós. Além disso, o esporte é uma das mais importantes ferramentas para reduzir a violência e criminalidades nos bairros e, principalmente, na periferia”, argumenta Lobo.

Presente ao evento, o presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, concorda que o momento de sincronismo entre os poderes permitiu a realização dessa obra no Guanandizão.

“Campo Grande vive um momento importante, em que essa harmonia e sincronismo dos poderes estão permitindo que as coisas aconteçam novamente. A gente percebe que essa energia positiva está fluindo na Capital e em todo o Estado. Inclusive, o que estamos vendo é o interesse cada vez maior da iniciativa privada, de apoiar a administração pública para melhorar a estrutura da cidade. Isso só acontece quando a sociedade acredita na gestão, que tem feito um excelente trabalho”, destaca o parlamentar.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, fez coro às palavras do presidente da Câmara, ressaltando que essa credibilidade da atual gestão municipal está conseguindo recuperar locais importantes para a história da cidade.

“Acreditando nessa administração e no trabalho que está sendo realizado em Campo Grande, duas importantes empresas decidiram investir na revitalização do Belmar Fidalgo, que também é um dos espaços mais frequentados pela população. Desta maneira, mas agora com o poder público, o Guanandizão também será revitalizado e devolvido à população através de parceria, graças ao convênio com o Governo do Estado. Esses locais são símbolos que se misturam com a história da cidade, sendo eles muito mais do que complexos esportivos. Sendo assim, não é aceitável que estivessem abandonados da maneira que foram deixados nos últimos anos. Essa simbologia precisa estar viva nas pessoas e revitalizar cada um desses locais permitirá tudo isso”, enfatizou o diretor da Funesp.

O Guanandizão tem capacidade para receber quase 8 mil pessoas. Com a reforma e adequação das normas de segurança, passará a estar apto para receber grandes eventos shows e eventos desportivos.

O projeto da reforma prevê reparos e vedação de buracos na cobertura, instalação de tela de proteção em torno do ginásio, pintura interna e externa, reforma e readequação dos sanitários, revitalização do piso interno, substituição do vinil da quadra, revisão total da elétrica, reforma e execução de calçada externa com acessibilidade, regularização e pintura das quadras de esporte externas, entre outras benfeitorias.