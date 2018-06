Campo Grande Prefeito se reúne com ministro para destravar importantes para Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, se reuniu nesta sexta-feira com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, e superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso, para falar sobre projetos importantes para Campo Grande.

Durante a reunião, o prefeito destacou a necessidade da liberação de um convênio para andamento da obra do Centro de Belas Artes e da construção dos centros poliesportivos do Parque do Sol e Noroeste, em um total de R$ 11 milhões.

“A reunião foi extremamente positiva. O ministro se comprometeu a conversar com o presidente da Caixa Econômica Federal já na próxima semana, para que possamos concluir estes projetos tão importantes para nossa Capital”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Desde que assumiu a Prefeitura de Campo Grande, Marquinhos tem ido constantemente a Brasília para destravar projetos que estão parados há vários anos. O prefeito e a equipe já estiveram em Brasília na semana passada justamente para prorrogar o convênio e evitar que Campo Grande tenha que devolver recurso do Belas Artes, visto que a obra ficou parada por vários anos.

A expectativa é de que com o projeto em andamento a Prefeitura de Campo Grande feche parceria com empresas privadas, visando à conclusão desta obra, considerada pela gestão como de extrema importância para nossa Capital, visto que a Prefeitura já investiu muito recurso no prédio.

A reunião contou com a presença do secretário de Governo, Antônio Lacerda, do secretário de Obras, Rudi Fiorese, do diretor da Agência Municipal de Habitação, Enéas Carvalho, e da diretora de Projetos Especiais da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin.