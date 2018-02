Educação Prefeito visita escola Varandas do Campo no primeiro dia de aula

O prefeito Marquinhos Trad marcou presença nesta segunda-feira (19), no primeiro dia de aula da escola Varandas do Campo, que irá receber o nome de “Maria Regina Vasconcelos Galvão”. A visita foi acompanhada pela secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, pela superintendente de Gestão e Normas da Semed (Secretaria Municipal de Educação),

Alelis Izabel de Oliveira Gomes, pela diretora da unidade, Ângela de Brito, além de técnicos da Semed.Durante a visita, o prefeito conversou com alunos do Ensino Fundamental, entregou kits escolares, participou de atividades lúdicas com as crianças da Pré-Escola e ressaltou a importância de entregar uma escola na região. “Essa obra vai beneficiar as crianças da região do bairro Paulo Coelho Machado. Ela teve início em 2011 e ficou paralisada até o início de nossa gestão. Após 12 meses, já conseguimos entregá-la à comunidade”, disse.

Ao entregar os kits escolares, o prefeito também falou sobre o comprometimento da administração atual com a comunidade escolar. “Educação na nossa gestão é prioridade”, enfatizou. A secretária Elza Fernandes lembrou que as próximas obras a serem entregues são do Ceinfs (Centros de Educação Infantil) Noroeste e Nascente do Segredo, que será uma transferência de prédio, já que a unidade funciona em um prédio da SAS (Secretaria de Assistência Social)

“Para nós que iniciamos a gestão ano passado é muito gratificante ver mais uma obra sendo concluída, pois começamos com 14 obras paradas e estamos trabalhando para terminarmos mais três Ceinfs esse semestre”, afirmou a secretária. O fato de a escola ter iniciado as aulas uma semana após o ano letivo da Reme (Rede Municipal de Ensino) não irá prejudicar os alunos, já que um calendário de reposição está sendo organizado, confirmou a secretária.A diretora da unidade destacou, durante a acolhida dos alunos, que a equipe da escola está empenhada em trabalhar em prol da comunidade escolar. “Somos todos uma família e quero que todos se sintam parte desse grupo, pois vamos fazer o melhor para seus filhos”, pontuou.

Já a superintendente de Gestão e Normas, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, falou aos pais sobre a importância de participar da vida escolar dos filhos. “A participação de vocês é fundamental para o sucesso deles. Uma escola nova é um presente por isso devemos ajudar a cuidar. Dessa forma a aprendizagem será um sucesso”, afirmou.

Elogios

Para os pais que acompanharam os filhos no primeiro dia de aula, a escola atende às necessidades dos alunos, com 16 salas de aula, biblioteca, sala de informática e banheiros com armários, chuveiros e sanitários adaptados.Mãe de João Gabriel, de seis anos, a esteticista Mariele Roberta dos Santos conta que decidiu tirar o filho da rede particular devido aos elogios que ouviu sobre o ensino da rede municipal. “Além de morar aqui perto da escola, tive muitas referências boas dos profissionais e da qualidade do ensino municipal. São todos muito dedicados”, enfatizou.

Já a professora aposentada Marilene Gimenez era só alegria ao levar o neto Miguel, de quatro anos, para a nova escola. Moradora do bairro, ela acompanhou cada etapa da obra e disse que o primeiro dia de aula na unidade é motivo para ser comemorado por toda a região. “Sentíamos um abandono em ver a obra esquecida. Hoje é só felicidade. Gostei das salas e da estrutura ampla e bem planejada. Os espaços são arejados e oferecem muito conforto às crianças”, concluiu.