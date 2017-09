Na capital Prefeitura abre processo seletivo com salário de até R$ 2,8 mil

Foto: Divulgação/Prefeitura da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, com fundamento nos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, abrem as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado de seis meses, de profissionais para ocupar as funções públicas de administrador de cemitério, encarregado de cemitério, pedreiro e coveiro. Os salários variam de R$ 1,350 mil a R$ 2,8 mil.

No total serão contratados de 19 profissionais, sendo 1 vaga para administrador de cemitério, 6 para encarregado, 4 para pedreiro e 8 para coveiro. A carga horária semanal é de 40 horas.

Para os cargos de administrador e encarregado exige-se ensino médio completo e experiência profissional, já para os demais cargos a exigência é de ensino fundamental incompleto e experiência profissional.

A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no Edital. Desta forma, antes de realizar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site www.campogrande.ms.gov.br, no período das 10 horas do dia 25/9/2017 às 16 horas do dia 26/9/2017.

A relação com os candidatos classificados no Processo Seletivo objeto deste Edital será publicada no Diogrande e será afixado nos murais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) – Rua Mal. Rondon, n. 2.655 – Campo Grande/MS.

Mais informações acesse o Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (22) na página 5.