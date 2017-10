Campo Grande Prefeitura aumenta carga horária de trabalho dos médicos

Por: Redação com assessoria

Desde o início deste ano, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), tem intensificado a convocação de médicos plantonistas e especialistas para reforçar o atendimento na Rede Pública Municipal. Em menos de 10 meses, foram mais de 650 profissionais convocados, entre concursados e contratados. Outras medidas administrativas e de gestão, como a mudança de carga horária dos médicos plantonistas, têm contribuído para garantir a efetividade do serviço e ampliar o atendimento à população.

Há cerca de dois meses, médicos plantonistas inscritos no Cadastro Temporário, disponível no site (clique aqui para ter acesso), estão sendo convocados para assumir os postos de trabalho com carga horária de 24 horas semanais. Até então, os profissionais eram contratados para cumprir jornada de 12 horas por semana.

Tais convocações garantem melhoria e maior efetividade no atendimento prestado à população frente a demanda crescente. De janeiro até agosto, mais de 1 milhão de atendimentos foram realizados somente nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital.

Convocações

Na segunda-feira (23), mais 26 médicos clínico-geral com carga horária de 24 horas foram convocados, além de 1 ortopedista, 2 ultrassonografistas e 1 angiologistas, conforme edital nº31/2017 divulgado no Diário Oficial do Município. (Diogrande).

Os convocados devem se apresentar nesta quinta-feira (26), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

A relação e o cronograma descrito na publicação podem ser conferidos no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/diogrande.