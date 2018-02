Educação Prefeitura começa entrega de kits escolares aos cerce de 100 mil alunos da reme

Foto: Geronimo Interlani

Os cerca de 100 mil alunos da Rede Municipal de Ensino começaram as aulas nesta terça-feira (6) já recebendo os kits escolares. O material será entregue a todos os alunos desde a educação infantil ao EJA.

Serão 103.400 kits, sendo 16.400 para a educação infantil, 49.700 para as séries iniciais (1º ao 5º), 32.500 para as séries finais (6º ao 9º ano) e 4.800 para o EJA.A primeira entrega oficial aconteceu no Ceinf Mary Sadalla Saad, no bairro Estrela Dalva. A unidade conta com 200 alunos, sendo duas turmas de Pré 1, duas turmas de Pré 2, dois berçários e duas creches.

O prefeito Marquinhos Trad comentou a alegria de já no primeiro dia de aula poder fazer a entrega às crianças. “Estamos aqui primeiramente para entregar esse material. Vamos fazer isso com todas as crianças e em todas as unidades escolares, seja Ceinf ou escola municipal. O mesmo faremos com os uniformes”, disse.

Para a secretaria Elza Fernandes Ortelhado a entrega do material e do uniforme no início do ano letivo contribui com o trabalho pedagógico. “Representa o compromisso da gestão com a comunidade escolar em oferecer um atendimento de excelência. É o respeito que temos com nossos alunos, com os pais dos nossos alunos, com toda a comunidade”, afirmou.

A diretora Gleise de Fátima Ramos da Silva de Melo Franco também frisou a importância da entrega no início das aulas. “É fundamental a entrega dos kits escolares e uniformes no primeiro dia, porque os pais se sentem seguros em relação ao compromisso que a gestão atual tem com as crianças. É uma segurança para eles ver essa dedicação. Para nós foi uma felicidade especial porque é o primeiro ano que temos turmas de pré-escola e para eles receber esse material é muito gratificante”, disse.

Mãe do aluno Eduardo Augusto, de 4 anos, que está no Pré, a gerente comercial e representante da APM (Associação de Pais e Mestres) Keila Pereira Bescow disse ter confiança no ensino e no compromisso da Prefeitura com os estudantes. “Tenho a maior confiança no Ceinf e essa entrega dos kits e uniforme no primeiro dia de aula é importante porque a criança se sente valorizada, fica feliz em ver o material novo. Mostra o empenho da gestão municipal em atender bem os alunos”.

Ela ainda disse que o filho perguntou se não era para levar um caderno no primeiro dia de aula e ela explicou que lá na escola ele já iria receber tudo.

Alimento especial

Os pais Franciele Pereira dos Santos, técnica de enfermagem, e Gerson Lobo Pereira Junior, agente financeiro, disseram estar tranquilos em saber que os Ceinfs oferecem fórmulas especiais para os alunos alérgicos.

“Nossa filha não pode ingerir corantes. Era um sonho da nossa filha estudar e por isso nós fomos buscar o melhor para ela e ficamos sabendo que a merenda oferecida nas escolas da Reme são de qualidade. E nós buscamos uma alimentação saudável para nossa filha também”, disseram.

A manicure Audilene Pereira, mãe do pequeno Felipe, de 1 ano e 4 meses, que está no berçário, elogia a merenda e o trabalho pedagógico desenvolvido.

“É importante receber os uniformes logo nas primeiras semanas de aula porque é uma economia para os pais, que no começo do ano têm muitos gastos. O uniforme também ajuda a identificar as crianças e a preservar a roupa das crianças”, afirmou.

Entregas oficiais

Na quarta-feira (7), a entrega acontece no Ceinf Regina Vitorazzi Sebben, no bairro Oscar Salazar. A unidade conta com 210 alunos divididos em dois berçários, quatro turmas de creches e quatro turmas de pré-escola.

Já na quinta-feira (8), a entrega ocorre no Ceinf Jasmim Ibrahim Bacha, no bairro Nova Lima. A unidade irá atender uma média de 180 alunos e conta com duas turmas de berçário, três turmas de creche 1 e três turmas de creche 2 além de duas turmas de Pré-escola 1.