Obras Prefeitura conclui projetos para lançar neste mês as licitações do asfalto no Anache e outros 10 bai

A Prefeitura de Campo Grande vai lançar neste mês as licitações para obras de drenagem e pavimentação do Jardim Anache e de outros bairros que integram o chamado Complexo José Tavares, região norte da cidade, na saída para Cuiabá.

Com recursos do PAC Pavimentação, serão investidos (tomando como base o orçamento de referencia) R$ 33,8 milhões para implantação de 9,3 km de drenagem, 33,3 quilômetros de pavimentação e 10 quilômetros de recapeamento. Nesta microrregião do Nova Lima há uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, concentrando um dos núcleos urbanos mais populosos da cidade.

No Jardim Anache serão investidos R$ 12.270.553,00 em obras de drenagem (3,450 km), pavimentação (9,2 km) e recapeamento (4,6 km), contemplando ruas como a Lino Villacha, que começa no prolongamento da Avenida Cônsul Trad (trecho da BR-163) e termina no Hospital São Julião. Também será refeito o pavimento em ruas como a Francisco Pereira Coutinho, Farid Jorge, Hanna Anache e Elias Chacha, que receberá drenagem num trecho de 300 metros, para escoamento das águas pluviais no Córrego Botas.

A Rua Francisco Pereira, que começa no Anache e se estende até o prolongamento da Rua Marques de Herval (o corredor do Nova Lima), atravessa vários conjuntos habitacionais da região. Ela será asfaltada no trecho ainda não pavimentado, após a Avenida Zulmira Borba.

Já no chamado Complexo José Tavares, serão investidos R$ 21.625.676,73, compreendendo 5,8 km de drenagem, 14,12 quilômetros de pavimentação, 5,4 km de recapeamento, abrangendo ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba ( que no trecho entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Jerônimo de Albuquerque será duplicada, dentro do projeto Nova Lima etapa A). Também será refeito o asfalto da Rosa Maria Lopes e a Santo Augusto.

Além do Residencial José Tavares do Couto, que dá nome ao complexo, receberão infraestrutura os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, Silvestre I, II e III, Tarsila do Amaral, Vida Nova 2, José Prates, Coriolando da Silva Correa (I e II) e Parque Iguatemi.

Outras frentes de obras

Desde o ano passado a Prefeitura vem retomando obras que estavam paradas há três anos, financiadas com recursos do PAC Pavimentação. Há frentes de serviços no Santa Luzia , Nova Lima (que será retomada nos próximos ), Altos do São Francisco, Seminário, Atlântico Sul, região do Parque dos Poderes (Mata do Jacinto Etapa D). Em alguns bairros, como o São Caetano, Parque dos Laranjais, o serviço já está pronto, assim como, foram executados vários recapeamentos, na Avenida Mato Grosso, Antonio Maria Coelho, Hiroshima.