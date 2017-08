Capital Prefeitura convoca 94 candidatos aprovaods em concursos dos anos 2013 e 2016 "Os candidatos deverão comparecer, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data da publicação do edital 27/2017, na Gerência de Seleção de Recursos Humanos ."

Por: Redação com assessoria

Foto: Reprodução web

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), publicou nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de candidatos classificados nos concursos públicos de 2013 e 2016 da PMCG, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Os candidatos deverão comparecer, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data da publicação do edital 27/2017, na Gerência de Seleção de Recursos Humanos – GSRH, no Paço Municipal – Avenida Afonso Pena, 3297.

De acordo com o edital, foram convocados candidatos aprovados no concurso de 2013, para ocuparem as seguintes vagas: Assistente Administrativo II (19), Monitor de Alunos – Feminino (07), Motorista (03), Técnico de Enfermagem (06), Analista de Sistemas (01), Assistente Social (17), Farmacêutico (06).

Já os aprovados no concurso de 2016 foram convocados para ocuparem as seguintes vagas: Enfermeiro (04), Nutricionista (01), Psicólogo (24), Fonoaudiólogo (01), Médico Plantonista – Ortopedista Geral (01), Médico Plantonista – Pneumologista Pediatria (01), Auditor de Serviços de Saúde – Ciências Contábeis (01), Auditor de Serviços de Saúde – Direito (02).

Quem quiser conferir a relação dos candidatos, e a documentação exigida para apresentação, poderá acessar o endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande, edição 4.971, a partir da página 2.