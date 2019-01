Saúde Prefeitura convoca auxiliares em saúde bucal e odontólogos classificados em concurso

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, está convocando os candidatos classificados em concurso público para os cargos de auxiliar de saúde bucal e odontólogo para orientação sobre o processo de nomeação e posse. Os termos do processo foram publicados na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial do município (Diogrande).

Conforme o edital, os convocados devem se apresentam em um prazo de até cinco dias úteis na Gerência de Seleção de Recursos Humanos (Procon Municipal), localizada na Avenida Afonso Pena, 3.128 – Centro.

Após esta data e dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do edital, a orientação aos candidatos será realizada na sala 8 do Procon Municipal.

O candidato que não comparecer dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito a vaga.

Abaixo a relação de candidatos convocados.

Cronograma.

Auxiliar de saúde bucal – classificação 36º ao 40º.

Data: 14 de janeiro de 2019.

horário: 8h.

Odontólogo – classificação 30º ao 38º

Data 14 de janeiro de 2019.

Horário: 8h.