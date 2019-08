SORTEIO Prefeitura convoca inscritos para sorteio de 536 apartamentos A feira começa na quinta-feira (15), na estrutura da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena

Feirão vai aproveitar estrutura da Cidade do Natal, nos altos da Afonso Pena Foto: Foto: Paulo Francis/Arquivo

A prefeitura faz alerta para os habilitados a participar do sorteio de 536 moradias a comparecerem ao 2º Feirão Habita Campo Grande. Os inscritos na Emha (Agência Municipal de Habitação) aptos a receber os apartamentos que forem sorteados serão chamados durante o evento para orientações sobre o contrato de financiamento.

A feira começa na quinta-feira (15), na estrutura da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

No primeiro dia, às 19h, serão sorteadas 158 unidades do Portal das Laranjeiras. Na sexta-feira (16), será a vez do sorteio de 66 apartamentos do Jardim Inápolis, às 18h, e no sábado (17), último dia do evento, serão sorteadas 102 unidades habitacionais do Sírio Libanês às 10h, 105 apartamentos do Aero Rancho 7 e, por fim, mais 105 unidades habitacionais do Aero Rancho 8, às 17h.

Os futuros beneficiários destas casas estão dentro dos critérios do Minha Casa, Minha Vida. A famílias pertencem à Faixa 1 do programa – têm renda familiar de até R$ 1,8 mil e não possuem nenhum financiamento imobiliário.

Mas, durante o feirão, a Emha receberá famílias da Faixa 1,5 – com renda de R$ 2,6 mil – para sortear 300 cotas de R$ 6 mil para garantir a entrada da primeira casa própria.