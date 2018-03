Prefeitura convoca mais 685 aprovados em concurso pÃºblico para saÃºde e educaÃ§Ã£o

Concurso Público Prefeitura convoca mais 685 aprovados em concurso público para saúde e educação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, publicou na manhã desta quinta-feira (23), a lista dos 685 candidatos classificados nos concursos públicos de provas e títulos da área da Saúde e da Educação, realizados em 2016.

Para a área de Saúde estão sendo convocados 137 agentes de combates às endemias e 157 agentes comunitários de saúde para atuarem em todas as áreas de Campo Grande. Além destes estão sendo convocados dois auxiliares de saúde bucal, quatro fisioterapeutas, um odontólogo PSF, um odontólogo radiologista e oito psicólogos.

Já para a área de Educação estão sendo chamados 257 professores para a educação infantil, 12 professores de arte, dez de educação física, sete de história, dois de geografia, nove de inglês, quatro de português, quatro de matemática e 59 para as seres iniciais do Ensino Fundamental.

Foram chamados ainda oito administradores e três técnicos previdenciários.

Os profissionais convocados precisam comparecer no prazo de até 5 dias úteis, a contar da data de publicação do Edital, para receberem a orientação sobre o processo de nomeação e posse. A mesma ocorrerá de acordo com as datas especificadas.

Será considerado desistente do Concurso Público, o candidato aprovado que não se apresentar no prazo estabelecido; não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; não apresentar a documentação comprobatória necessária e não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido

No caso dos profissionais da saúde está indicado a UBS ou UBSF que o candidato deverá comparecer. Já os profissionais da Educação devem comparecer no auditório do ACP (Sindicato Campograndense dos Profissionais da Educação Pública de Campo Grande), sito na Rua Sete de Setembro, 693 – Centro.