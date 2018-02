Prefeitura convoca mais 87 aprovados em concurso público de 2013

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, a relação de 87 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos PMCG/ 2013.Foram convocados 67 assistentes administrativos II, 04 (quatro) motoristas, 10 (dez) técnicos de enfermagem, 01 (um) técnico agrícola, 04 (quatro) assistentes sociais e 01 (um) analista de sistemas.

Os convocados precisarão comparecer, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

O ato da posse será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos para provimento do cargo, inclusive a aptidão física e mental e declaração que não incorre em acumulação ilícita de cargos conforme dispositivos constitucionais.

Será considerado desistente do concurso público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

A lista dos convocados e o edital poderá ser conferido na íntegra na edição nº 5.145 do Diogrande, a partir da página 10, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.