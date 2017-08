Oportunidade Prefeitura de Campo Grande convoca 14 mil candidatos para entrega de títulos Ao todo serão selecionados 462 profissionais ao final do processo

Foto: Divulgação/ PMCG

A prefeitura de Campo Grande, através das secretarias de Gestão e Educação publicou em suplemento da edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (22) a lista de convocação de 14.794 candidatos que realizaram inscrição para o processo seletivo simplificado para participar da prova de títulos.

No final da etapa, serão selecionados 462 profissionais para desempenharem as funções de auxiliar administrativo e financeiro, marceneiro, auxiliar de manutenção e agente de patrimônio. A contratação será por tempo determinado.

Para a entrega dos títulos, foi organizado um cronograma de apresentação, que tem início nesta quarta-feira (23) com término no dia 11 de setembro. Em média, foram convocados 700 candidatos por período, que devem apresentar a documentação no Cefor (Centro de Formação) da Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A entrega dos documentos irão ocorrer sempre a partir das 8 horas e das 13h30, conforme o cronograma estabelecido.

O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as necessidades existentes nas unidades escolares da Rede Municipal.

A publicação também homologa a relação dos inscritos no processo seletivo simplificado e estabelece prazo de dois dias úteis para interposição de recursos.

A lista com as informações e cronograma de apresentação dos candidatos pode ser conferida no suplemento II da edição desta terça-feira do Diogrande. Confira no link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande