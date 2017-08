Condolências Prefeitura e câmara municipal de Campo Grande - MS, decretam luto pelo falecimento Pedro Pedrossian o Ex-goveernador faleceu na madrugada desta terça-feira(22) em sua residência

Foto: Câmara Municipal

Em decorrência do falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e o presidente da Câmara Municipal da Capital,vereador Prof. João Rocha, decretaram luto oficial, em sinal de respeito, em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados ao estado de Mato Grosso do Sul.

Na prefeitura, o luto ocorrerá nesta terça-feira, sem prejuízo aos serviços, mas com o cancelamento da programação em comemoração ao Aniversário de Campo Grande.

“Pedrossian foi guia, líder e mito. Mato Grosso do Sul será eternamente grato a esse homem que soube construir as bases de um Estado próspero, socialmente justo e economicamente forte. Obrigado dr. Pedro, que Deus o guarde nos braços da eternidade”, declarou o prefeito.

Já na Casa de Leis da capital foi decretado luto oficial de três dias e as bandeiras na sede do Legislativo estão hasteadas a meio mastro. A 46ª sessão ordinária desta terça-feira (22) foi cancelada, assim como a solenidade de lançamento do programa Juntos por Campo Grande que seria realizada às 19 horas, no Plenário Oliva Enciso. Uma nova data será agendada.

O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha lamentou o falecimento e prestou condolências aos amigos e familiares. "Cancelamos a sessão e decretamos luto oficial de três dias em respeito à família e em reconhecimento aos grandes serviços prestados pelo ex-governador aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pedrossian era um homem que estava a frente do seu tempo, um visionário empreendedor e prova disso são as obras projetadas por ele nos dois Estados, que, apesar do tempo, continuam atuais. É uma grande perda para nosso Estado", destacou o parlamentar.

O Ex-governador Pedro Pedrossian, 89 anos faleceu na madrugada desta terça-feira(22), em sua casa, dormindo, por volta das 3h30.

O Velório está sendo realizado no Centro de Convenções "Arquiteto Rubens Gil de Camillo", no Parque dos Poderes. O sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Parque das Primaveras.